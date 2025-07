Mineradoras dizem que Alckmin quer negociar prorrogação de até 90 dias para tarifa dos EUA Segundo representantes do setor mineral, Alckmin afirmou que governo busca prorrogação para tentar evitar prejuízos Brasília|Do R7, em Brasília 21/07/2025 - 22h51 (Atualizado em 21/07/2025 - 22h54 ) twitter

Alckmin teve reunião com mineradoras nesta segunda Divulgação/Ibram - 21.7.2025

Representantes das principais mineradoras do país informaram que o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, afirmou, durante reunião virtual com o setor nesta segunda-feira (21), que o governo brasileiro busca negociar com os Estados Unidos uma prorrogação do prazo para a entrada em vigor da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. A nova taxação, que inclui minérios, está prevista para começar a valer em 1º de agosto. Alckmin tem conduzido os trabalhos do governo diante do tarifaço dos EUA.

Segundo relatos de executivos do setor, Alckmin disse que a estratégia do governo é tentar ganhar mais tempo para negociar com Washington. A proposta seria conseguir um adiamento de “60 a 90 dias”, o que permitiria evitar transtornos imediatos em embarques e contratos em andamento, especialmente no caso de produtos perecíveis e mercadorias já enviadas aos EUA.

RESUMO DA NOTÍCIA Alckmin busca negociar prorrogação de até 90 dias para a tarifa de 50% dos EUA sobre produtos brasileiros.

A proposta visa evitar prejuízos imediatos nas exportações, especialmente para produtos perecíveis.

Executivos do setor mineral sugerem uma missão aos EUA para pressionar contra a nova tarifa.

Alckmin alerta que medidas de reciprocidade podem aumentar custos operacionais das mineradoras no Brasil.

A declaração foi feita durante uma reunião exclusiva com mais de 130 executivos da indústria da mineração, organizada pelo Ibram (Instituto Brasileiro de Mineração). As empresas presentes são responsáveis por mais de 85% da produção mineral do Brasil.

De acordo com o Ibram, Alckmin classificou a medida dos EUA como uma situação de “perde-perde para ambos os países” e reforçou que o governo brasileiro dará preferência ao caminho diplomático. Ele também sugeriu que o setor empresarial pode ter um papel relevante nesse processo.

Durante o encontro, o vice-presidente foi questionado pelo presidente do Ibram, Raul Jungmann, sobre a possibilidade de as mineradoras organizarem uma missão aos EUA para pressionar autoridades e empresários locais contra a medida. Alckmin respondeu que considera a ideia “recomendável” e afirmou que isso pode reforçar os esforços da diplomacia brasileira.

Alckmin teria dito que este é um assunto que interessa às empresas norte-americanas também, pois o Brasil importa minérios e equipamentos pesados dos EUA.

Ainda não há data para essa missão empresarial, mas o Ibram indicou que está avaliando o formato e a composição do grupo, que poderá incluir representantes de outros setores da economia brasileira. A intenção é articular reuniões com membros da iniciativa privada, do governo e do Congresso dos Estados Unidos.

Durante a reunião, Jungmann também alertou para os riscos de o Brasil adotar medidas de reciprocidade, como sobretaxar importações de equipamentos norte-americanos.

Ele destacou que isso poderia elevar em até US$ 1 bilhão por ano os custos de operação de mineradoras que atuam no país, especialmente pela dependência de máquinas como caminhões de grande porte, escavadeiras e moinhos industriais.

