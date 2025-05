Em depoimento, brigadeiro relata silêncio de almirante Almir Garnier sobre minuta de golpe Brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, detalhou reuniões feitas depois das eleições de 2022 Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 21/05/2025 - 13h02 (Atualizado em 21/05/2025 - 13h24 ) twitter

Brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Júnior faz seu depoimento por videoconferência Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Arquivo

Durante depoimento no STF (Supremo Tribunal Federal), o brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, detalhou reuniões realizadas no Ministério da Defesa após as eleições de 2022.

Questionado sobre a presença do almirante Almir Garnier dos Santos, Baptista Júnior disse que, na reunião em que foi apresentada a minuta golpista, Garnier não expressou nenhuma reação contrária ao conteúdo.

“Ele não falou sobre isso”, afirmou. O brigadeiro também destacou que teve pouco tempo na ocasião e que, ao chegar e ao sair, os demais já estavam presentes.

Baptista ainda confirmou que não participou da reunião do dia 7 de dezembro e retornou a Brasília no dia 12.

Ele também mencionou a existência de encontros entre os comandantes e o então procurador-geral da República, Augusto Aras, conforme relatado em livro publicado por Aras, mas não entrou em detalhes sobre o conteúdo dessas conversas.

Segundo ele, no encontro de 11 de novembro daquele ano, o então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, atualizou os três comandantes militares sobre as conclusões do relatório das Forças Armadas.

O documento havia sido entregue dois dias antes, confirmando a ausência de fraudes no processo eleitoral.

Baptista Júnior chefiou a instituição durante o governo de Jair Bolsonaro e foi ouvido como testemunha na ação que julga o chamado núcleo 1 de réus por tentativa de golpe de Estado. A oitiva ocorre por videoconferência conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso.

