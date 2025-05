Moraes ameaça prender Aldo Rebelo por desacato em depoimento no STF Ex-ministro em governos Lula e Dilma é testemunha de defesa de Almir Garnier; ministro do STF o repreendeu no interrogatório Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 23/05/2025 - 16h02 (Atualizado em 23/05/2025 - 16h09 ) twitter

Aldo Rebelo foi interrogado como testemunha de defesa José Cruz/Agência Brasil - 22.5.2024

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes ameaçou prender o ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo por desacato durante o depoimento dele na ação penal da tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Escolhido como testemunha de defesa do ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos, Rebelo foi repreendido por Moraes depois de ser questionado sobre uma declaração atribuída a Garnier de que as tropas da Marinha estariam à disposição do ex-presidente Jair Bolsonaro para um eventual golpe de Estado.

Segundo Rebelo, a fala de Garnier teria sido “força de expressão” e não poderia ser levada a sério. “A força da expressão nunca pode ser tomada literalmente”, comentou.

Na sequência, Moraes perguntou se Rebelo estava presente na reunião em que Garnier teria feito a afirmação. Rebelo negou, e então o ministro do STF disse que já que não estava presente, ele não poderia julgar a língua portuguesa do almirante.

‌



Rebelo respondeu a Moraes que “a interpretação da língua portuguesa é minha, e eu não admito censura na minha contextualização”.

Na sequência, ele foi advertido pelo ministro, que disse que Rebelo precisava se comportar, ou seria preso.

