STF mantém prisão do ex-jogador Robinho por 10 votos a 1 Robinho foi condenado pela Justiça da Itália a nove anos de prisão por estupro coletivo ocorrido em 2013, em Milão Brasília|Do R7, em Brasília 29/08/2025 - 21h13 (Atualizado em 29/08/2025 - 21h14 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA STF mantém a prisão do ex-jogador Robinho por 10 votos a 1.

Robinho foi condenado a nove anos de prisão na Itália por estupro coletivo em 2013.

A defesa do ex-atleta tentou a soltura, mas foi completamente rejeitada pelo STF.

Prisão no Brasil se deu após pedido de cooperação da Justiça italiana ser aceito pelo STJ.

Robinho está preso desde março de 2024 Reprodção/RECORD

Por 10 votos a 1, o STF (Supremo Tribunal Federal) manteve nesta sexta-feira (29) a prisão do ex-jogador Robson de Souza, o Robinho.

Os ministros julgaram no plenário virtual um pedido da defesa do ex-atleta para que ele deixasse o Complexo Penitenciário do Tremembé, em São Paulo.

O relator do caso, Luiz Fux, votou para rejeitar o recurso da defesa. Ele foi seguido pelos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, André Mendonça, Cristiano Zanin, Edson Fachin, Cármen Lúcia, Flávio Dino, Luís Roberto Barroso e Nunes Marques.

O ministro Gilmar Mendes foi o único a divergir e votar a favor da soltura do ex-atleta.

Condenação de Robinho

Robinho foi condenado pela primeira vez em 2017, na Itália, por participar do estupro coletivo de uma mulher albanesa em uma boate de Milão, em 2013. A decisão transitou em todas as instâncias do Judiciário italiano.

Em 21 de março de 2024, após o STJ (Superior Tribunal de Justiça) acatar o pedido de cooperação internacional feito pela Justiça italiana por 9 votos a 2, Robinho foi preso no Brasil para iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.

Perguntas e Respostas Qual foi a decisão do STF em relação à prisão de Robinho? O STF (Supremo Tribunal Federal) manteve a prisão do ex-jogador Robson de Souza, conhecido como Robinho, por 10 votos a 1. O que motivou o julgamento do STF? O julgamento ocorreu em razão de um pedido da defesa de Robinho para que ele deixasse o Complexo Penitenciário do Tremembé, em São Paulo. Qual foi o voto do relator e dos demais ministros? O relator do caso, Luiz Fux, votou para rejeitar o recurso da defesa, sendo acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, André Mendonça, Cristiano Zanin, Edson Fachin, Cármen Lúcia, Flávio Dino, Luís Roberto Barroso e Nunes Marques. O único a divergir foi o ministro Gilmar Mendes, que votou a favor da soltura de Robinho. Por que Robinho foi condenado? Robinho foi condenado pela primeira vez em 2017, na Itália, por participar do estupro coletivo de uma mulher albanesa em uma boate de Milão, ocorrido em 2013. A decisão foi confirmada em todas as instâncias do Judiciário italiano. Quando Robinho foi preso no Brasil? Robinho foi preso no Brasil em 21 de março de 2024, após o STJ (Superior Tribunal de Justiça) acatar um pedido de cooperação internacional feito pela Justiça italiana, com um resultado de 9 votos a 2, para que ele iniciasse o cumprimento da pena em regime fechado.

