Sob pressão, Moraes nega recuo em decisão sobre Bolsonaro em entrevista a jornal americano Moraes garantiu que suas decisões não sofrerão retrocessos, mesmo após sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos Brasília|Do R7, em Brasília 18/08/2025 - 10h58 (Atualizado em 18/08/2025 - 11h07 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O ministro Alexandre de Moraes reafirma sua firmeza nas decisões relacionadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro em entrevista ao The Washington Post.

Moraes afirma que não recuará sob pressão internacional, mesmo após sanções impostas pelos Estados Unidos.

As decisões do ministro, que incluem análise de provas em processos, são descritas como tendo repercussão global.

Moraes critica "narrativas falsas" que prejudicam a relação Brasil-EUA e destaca a defesa da democracia como prioridade. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Alexandre de Moraes garante que seguirá decisões mesmo sob pressão internacional Fellipe Sampaio/STF - 05/08/2025

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, concedeu entrevista ao jornal norte-americano The Washington Post, divulgada nesta segunda-feira (18), na qual reafirmou sua postura firme nos processos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Moraes garantiu que suas decisões não sofrerão retrocessos, mesmo após sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos. “Não existe a menor possibilidade de recuar nem milímetro sequer”, afirmou. “Faremos o que é certo: receberemos a acusação, analisaremos as provas, e quem deve ser condenado será condenado, e quem deve ser absolvido será absolvido.”

O ministro foi alvo da Lei Magnitsky, sancionada pela Casa Branca para punir estrangeiros, sob a alegação de que conduziria uma “caça às bruxas” contra Bolsonaro. Além disso, os Estados Unidos bloquearam quaisquer bens de Moraes no país e impediram que ele realizasse transações com cidadãos e empresas americanas, incluindo o uso de cartões de crédito.

Na entrevista, Moraes comentou o julgamento que a Primeira Turma do STF marcou entre 2 e 12 de setembro, envolvendo o núcleo central da trama golpista que teria participação de Bolsonaro. O jornal chamou o ministro de “xerife da democracia” e destacou que suas decisões tiveram repercussão global, incluindo sanções aplicadas a redes sociais como o X, de Elon Musk.

‌



Sobre as críticas de apoiadores de Bolsonaro, Moraes afirmou que se tratam de “narrativas falsas” que prejudicam a relação entre Brasil e Estados Unidos. Ele também mencionou a tarifa de 50% aplicada pelo governo americano a produtos brasileiros e citou o deputado federal Eduardo Bolsonaro como responsável pela interlocução com Washington.

“Essas narrativas falsas acabaram envenenando o relacionamento — narrativas sustentadas por desinformação nas redes sociais. O que precisamos fazer, e o que o Brasil está fazendo, é esclarecer os fatos”, disse.

‌



Moraes reconheceu que o período de sanções e críticas não é confortável, mas destacou que a defesa da democracia é prioridade. “Enquanto houver necessidade, a investigação continuará”, afirmou.

