TCU dá 15 dias para Ministério e INSS informarem apuração sobre responsáveis por fraude Fraude envolvendo descontos em mensalidades de benefícios previdenciários gerou prejuízo de R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024 Brasília|Do Estadão Conteúdo 07/05/2025 - 17h50 (Atualizado em 07/05/2025 - 17h54 )

Aposentados e pensionistas tiveram descontos indevidos entre 2019 e 2024 José Cruz/Agência Brasil - 17.7.2024

O ministro do TCU (Tribunal de Contas da União) Bruno Dantas fixou o prazo de 15 dias para o Ministério da Previdência Social e o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) informarem as medidas administrativas adotadas para apurar as responsabilidades de agentes públicos responsáveis por fraudes em descontos de mensalidades para aposentados e pensionistas.

Também neste prazo deve ser apresentada a relação completa de todos os agentes públicos e entidades associativas envolvidas na “Operação Sem Desconto” da Polícia Federal, com nome completo, qualificação, número de CPF ou CNPJ, além dos valores desviados por cada entidade.

O despacho do ministro foi assinado na terça-feira (6).

A oitiva busca a apuração de fatos que possam resultar em decisão do Tribunal de Contas. Bruno Dantas também orientou a Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho a avaliar a conveniência de solicitar o compartilhamento de provas com a Polícia Federal, a Controladoria-Geral da União e o Ministério Público Federal.

O ministro orientou adicionalmente que a Unidade técnica avalie a conveniência de o TCU determinar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens dos responsáveis pelas fraudes, inclusive das entidades associativas e dirigentes, “caso as medidas judiciais não tenham alcançado todos os envolvidos ou o montante necessário à preservação do erário”, cita o despacho.

A deliberação do ministro ocorre no bojo de uma representação feita pelo subprocurador-geral do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, sobre fraudes em descontos de mensalidades aplicadas em benefícios previdenciários no valor estimado de R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024.

