Tentativa de ataque hacker no STJ; sites do CNJ e da Petrobras também sofrem instabilidade Em nota, STJ informou que todas as tentativas de invasão foram bloqueadas Brasília|Rute Moraes e Gabriela Coelho, do R7, em Brasília 05/03/2025 - 17h22 (Atualizado em 05/03/2025 - 17h37 )

Ataque hacker atinge STJ; sites de CNJ e Petrobras também sofrem instabilidade Rafael Luz/STJ

O site STJ (Superior Tribunal de Justiça) foi alvo de tentativas de ataque hacker na terça-feira (4). Até a publicação desta reportagem, nesta quarta-feira (5), o sistema eletrônico apresentava instabilidades.

Em nota, o órgão informou que todas as tentativas de invasão foram bloqueadas por ferramentas de prevenção de invasões.

“Os sistemas do tribunal também não foram derrubados. Para lidar com a situação, como é de praxe, foram ativados mecanismos como a validação de acesso do usuário humano, o que pode causar lentidão, porém sem comprometer o funcionamento do portal e de seus serviços”, comunicou em nota o tribunal.

Sites de outros órgãos apresentam instabilidades

Inicialmente, circulavam informações de que os sites da PF (Polícia Federal) e do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) haviam sido alvo de ataques. A PF negou qualquer tentativa de invasão.

No entanto, o portal do conselho apresentava instabilidade até a publicação desta reportagem. O site da Petrobras também apresenta instabilidades ao longo deste dia, chegando a ficar fora do ar.

Em nota, a estatal informou “que o acesso ao site institucional foi normalizado após uma breve instabilidade detectada na tarde de hoje (05/03). Esclarecemos que a instabilidade foi restrita ao site”.

O CNJ foi procurado pelo R7, mas não retornou até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.

Ao R7, a PF informou que pode abrir uma investigação preliminar para apurar eventuais invasões nos sites dos órgãos da federação.

