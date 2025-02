Trânsito no Distrito Federal sofre alterações neste sábado para a Corrida de Reis Detran fará mudanças no Eixo Monumental; expectativa é corrida reunir 12 mil competidores em percursos de 6km e 10 km Brasília|Do R7, em Brasília 31/01/2025 - 13h34 (Atualizado em 31/01/2025 - 13h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alterações começam às 14h Detran/Divulgação - 31

O trânsito no Distrito Federal neste sábado (1°) passará por mudanças devido a Corrida de Reis. A partir das 14h, o Detran (Departamento de Trânsito) fará interdições no Eixo Monumental. A expectativa é reunir 12 mil corredores em percursos de 6 km e 10 km, entre a Catedral Militar Rainha da Paz e a Esplanada dos Ministérios.

A corrida terá largada às 17h em frente ao Palácio do Buriti, e a chegada será na Arena BRB Nilson Nelson. A partir das 14h, a via S1 será interditada no trecho entre a igreja Rainha da Paz e a Torre de TV. O fluxo de veículos será desviado em direção à 4ª Avenida, no Sudoeste. Na N1, a interdição do trânsito ocorrerá desde a Esplanada dos Ministérios, na altura do acesso à via L2 Norte, até a Rainha da Paz. O fluxo de veículos da Esplanada será direcionado para a L2 Norte.

Durante o evento, as ações de trânsito nas vias S1 e N1 serão executadas pela Polícia Militar e pelos agentes do Detran-DF. Além dos bloqueios viários, as equipes de fiscalização atuarão nas imediações do Eixo Monumental realizando o controle do tráfego e coibindo infrações. A previsão é que todas as vias estejam liberadas a partir das 21h.