Transporte gratuito, lazer e comércio: veja o que abre e o que fecha durante feriadão no DF Serviços essenciais terão o funcionamento alterado de sexta a segunda-feira na capital federal Brasília|Do R7, em Brasília 17/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 17/04/2025 - 02h00 )

Veja o que abre e o que fecha no DF no feriadão Arquivo/Agência Brasil

Com o feriado desta sexta-feira (18) e o aniversário de Brasília, que coincide com o dia de Tiradentes na segunda-feira (21), diversos serviços terão alterações no funcionamento durante o feriadão. Confira abaixo a lista do R7 com o que abre e fecha.

Comércio

De acordo com a Fecomércio, as lojas de rua e de shopping não poderão funcionar na sexta-feira (18).

Mercados, feiras, drogarias, bares e restaurantes poderão operar no feriado, desde que adquiram certificado de abertura e cumpram normas das CCTs (Convenções Coletivas de Trabalho).

Em relação ao feriado do aniversário de Brasília, o comércio do DF está autorizado a funcionar. Segundo a federação, a abertura é facultativa e cabe aos proprietários dos estabelecimentos decidirem o funcionamento do comércio.

Bancos

As agências bancárias fecham na sexta-feira (18) e na segunda (21). Durante todo o período, seguem disponíveis os caixas eletrônicos, internet banking, aplicativos e transferências via Pix, que funcionam 24 horas por dia.

Transporte

De acordo com a Secretaria de Transporte e Mobilidade, o serviço será ampliado durante o feriadão. Além disso, a partir desta quinta-feira (17), os brasilienses poderão contar com o transporte gratuito até 21 de abril.

No dia 21, os órgãos do Governo do Distrito Federal não vão funcionar. O mesmo vale para as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e os postos do Na Hora.

Hospitais e UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) vão atender normalmente em esquema de plantão.

Segurança

A Polícia Militar do Distrito Federal e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal funcionam 24 horas por dia, todos os dias da semana, de forma ininterrupta, incluindo finais de semana e feriados.

As corporações podem ser acionadas a qualquer momento pelos números 190 e 193, respectivamente.

Lazer

O Zoológico de Brasília funcionará todos os dias, das 8h às 16h, com entrada gratuita, em razão do programa Lazer para Todos. O parque fecha às 17h.

Também com acesso de graça, o Jardim Botânico de Brasília estará aberto de quinta-feira a domingo, das 9h às 17h. Na segunda-feira, o espaço ficará fechado para manutenção seguindo as normas internas do local.

O Planetário de Brasília estará funcionando de sexta-feira a domingo, das 7h30 às 19h, com sessões às 11h, 14h30, 16h, 17h e 18h. O mirante da Torre de TV estará aberto para visitações de sexta a segunda-feira, das 9h às 18h45.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

