Tribunal de Justiça do DF lança 5° edição do Mapa da Violência contra a Pessoa Idosa nesta segunda Objetivo é propor políticas públicas efetivas para o enfrentamento da violência contra idosos; evento começa às 17h, no Fórum de Brasília

Violência contra idoso aumentou 50% no DF (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios) lança nesta segunda-feira (15) a 5ª Edição do Mapa da Violência contra a Pessoa Idosa no DF. O evento será realizado às 17h no Memorial Desembargadora Lila Pimenta, localizado no Fórum de Brasília . Um dos objetivos da iniciativa é propor políticas públicas efetivas para o enfrentamento da violência contra idosos .

De acordo com o Disque 100, as denúncias de violência contra idosos aumentaram 50% em um ano no Distrito Federal. Os registros saltaram de 2.044 em 2022 para 3.067 em 2023, além de mais de 17 mil violações. Os casos mais recorrentes incluem as violências física, psicológica e patrimonial, além de negligência.

Segundo o tribunal, o início da elaboração das edições do Mapa da Violência contra a Pessoa Idosa no Distrito Federal se deu pelo crescimento das violações aos direitos dos idosos desde a criação do Estatuto da Pessoa Idosa, em 2003. Com a compilação e a análise dos dados fornecidos pelas instituições, o documento ajuda identificar as especificidades da violência e subsidiar os gestores no desenvolvimento de políticas públicas efetivas de prevenção e enfrentamento.

Nesta edição, foram analisados dados fornecidos pelo Disque Direitos Humanos – Disque 100, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, do Nepav (Núcleo de Estudos e Programas na Atenção e Vigilância em Violência), da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da própria Central Judicial da Pessoa Idosa.

