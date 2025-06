Com quatro ministérios na Esplanada, PP e União vão avaliar participação no governo Lula Saída do governo é defendida por Ciro Nogueira, mas ainda depende de acerto entre partidos; legendas também questionam alternativas da Fazenda para IOF Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 11/06/2025 - 16h38 (Atualizado em 11/06/2025 - 16h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Saída do governo foi defendida pelo presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI) Reprodução/União na Câmara - 11.06.2025

Com quatro ministérios no governo Lula, o PP e o União Brasil vão discutir a continuidade na Esplanada. A possibilidade foi apresentada pelo senador Ciro Nogueira (PI), que preside o Progressistas, nesta quarta-feira (11).

Segundo o político, a saída do governo será a primeira discussão entre os partidos quando a federação entre as duas legendas for formalizada.

“Eu vou defender que essa seja a primeira discussão da federação. Se nós iremos proibir qualquer membro de partido de fazer parte desse governo. Essa discussão é a proposta do Progressistas”, disse.

Ciro Nogueira é opositor ao governo Lula e defende a saída dos dois partidos da Esplanada. A posição, contudo, ainda não é unânime entre os dois partidos.

‌



Sob reserva, uma liderança avaliou ao R7 que pesam as indicações feitas para ocupar cadeiras. No caso do União Brasil, dois dos nomes foram indicados pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (AP).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Peso dos partidos

O União e o PP têm, juntos, quatro cadeiras na Esplanada do presidente Lula. O Progressistas conta com André Fufuca no Ministério dos Esportes, enquanto o União têm três: Turismo (Celso Sabino), Integração e Desenvolvimento Regional (Waldez Góes) e Ministério das Comunicações (Frederico De Siqueira Filho).

‌



Os dois partidos também anunciaram uma federação que, ao ser confirmada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), dará ao grupo a maior bancada da Câmara. O União conta atualmente com 60 deputados, enquanto o PP tem 49.

Os dois partidos anunciaram uma aliança em abril e têm se aproximado. A oficialização do grupo depende agora da convenção partidária e da formalização junto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp