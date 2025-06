Lula lança Plano Safra da Agricultura Familiar com R$ 89 bi para políticas de crédito rural Valor será destinado para compras públicas, seguro agrícola, assistência técnica e garantia de preço mínimo; veja detalhamento Brasília|Do R7 30/06/2025 - 12h18 (Atualizado em 30/06/2025 - 12h18 ) twitter

Lula lançou Plano Safra no Palácio do Planalto Cláudio Kbene/ PR - arquivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou nesta segunda-feira (30) o Plano Safra 2025/2026 da Agricultura Familiar. Ao todo, serão R$ 89 bilhões para políticas de crédito rural, compras públicas, assistência técnica, seguro agrícola, garantia de preço mínimo e outras medidas. Desse total, R$ 78,2 bilhões são do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), que este ano completa 30 anos.

Em relação ao valor do último governo, o montante representa um aumento de 47,5% e é um valor recorde.

Para o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do Brasil, Paulo Teixeira, “além do valor recorde, conseguimos manter taxas de juros acessíveis, especialmente para a produção de alimentos essenciais, mesmo em um cenário econômico desafiador, garantindo que o agricultor familiar tenha condições justas de financiamento”.

O governo manteve a taxa de 3% para financiar a produção de alimentos, como arroz, feijão, frutas, verduras, ovos e leite. O percentual cai para 2% quando o cultivo é orgânico ou agroecológico.

‌



Investimento em agricultura familiar

Com a soma dos últimos dois planos safras, o governo disponibilizou R$ 225 bilhões de crédito rural destinado à agricultura familiar. Para a safra atual foram criadas linhas para apoiar a agroecologia, irrigação sustentável, adaptação às mudanças climáticas, quintais produtivos rurais, conectividade e acessibilidade no campo.

Outro incentivo do Plano é pela mecanização, no contexto do Programa Mais Alimentos. O limite para a compra de máquinas e equipamentos menores foi ampliado de R$ 50 mil para R$ 100 mil com a manutenção da taxa de juros de 2,5%.

‌



Para máquinas maiores, de até R$ 250 mil, a taxa de juros é de 5%, com subsídio do governo federal para incentivar mais tecnologia no campo.

Também nesta segunda-feira (30), Lula assina o decreto do Pronara (Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos) que fomenta práticas agrícolas mais seguras e saudáveis.

‌



O programa prevê ações integradas de pesquisa científica, monitoramento de resíduos de agrotóxicos em alimentos e no ambiente, fortalecimento da Assistência Técnica e Extensão Rural e ampliação do uso de bioinsumos.

Plano Safra 2025/2026 da Agricultura Familiar em números:

Pronaf:

R$ 78,2 bilhões

Garantia-safra:

R$ 1,1 bilhão

Proagro Mais:

R$ 5,7 bilhões

Compras Públicas:

R$ 3,7 bilhões

Ater (Assistência Técnica e Extensão Rural)

R$ 240 milhões

Programa SocioBio Mais:

R$ 42,2 milhões

