Veja quanto a PF apreendeu em operação do INSS: só de carros valor chega a R$ 34,5 milhões Prejuízo estimado é de R$ 6,3 bilhões, mas durante a operação da Polícia Federal, dinheiro e bens acabaram apreendidos Brasília|Do R7 28/04/2025 - 20h02 (Atualizado em 28/04/2025 - 20h02 ) twitter

Carro apreendido durante operação da PF contra golpe no INSS Polícia Federal/Divulgação - 24.04.2025

A investigação que apura supostas fraudes praticadas contra aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), entre 2019 e 2024, rendeu uma apreensão de R$ 41.077.064,03 por parte da PF (Polícia Federal) na semana passada. O valor inclui dinheiro em espécie, joias e carros, como uma Ferrari e um Rolls Royce.

A operação ocorreu na semana passada e cumpriu mais de 200 mandados de busca e apreensão. Do total acima, os policiais levaram dinheiro em espécie, carros, joias e semijoias. Confira:

Valores em reais: R$ 470.099,00

Valores em moedas estrangeiras: R$ 1.264.655,28

Valores dos carros: R$ 34.535.868,00

Valores de joias e semijoias: R$ 727.021,00

O restante dos objetos e valores não foi divulgado, mas há inclusive quadros caros. O prejuízo estimado pelo suposto golpe em aposentados chega a R$ 6,3 bilhões.

Segundo a corporação, as vítimas sofreram descontos não autorizados referentes a mensalidades de associações e entidades, aplicados diretamente na folha de pagamento de aposentadorias e pensões — mesmo sem a devida autorização dos beneficiários.

A mensalidade associativa é uma contribuição periódica paga por aposentados e pensionistas para fazer parte de associações, sindicatos ou entidades de classe sem fins lucrativos que representem os interesses dos membros.

O que era oferecido

As organizações, por meio de convênio com o INSS, oferecem auxílios funerários, odontológicos e psicológicos, colônias de férias, academia e consultoria jurídica.

Segundo relatório da CGU (Controladoria-Geral da União), a partir de uma instrução normativa do INSS, publicada em março de 2022, os descontos poderiam ser realizados desde que:

As organizações tenham celebrado um ACT (Acordo de Cooperação Técnica) com o INSS;

Os benefícios estejam desbloqueados para esse tipo de desconto;

As entidades apresentem documentação específica, como termo de filiação e autorização expressa do beneficiário para a realização do desconto.

Segundo a PF e a CGU, o esquema envolvia entidades que aplicavam os descontos diretamente sob os benefícios previdenciários, com a suposta ajuda de agentes públicos e uso indevido de dados dos beneficiários.

