Além do presidente do INSS, outros três servidores são afastados após operação da PF De acordo com a PF, entidades representativas de aposentados teriam movimentado aproximadamente R$ 6,3 bilhões Brasília|Victoria Lacerda e Gabriela Coelho, do R7, em Brasília 23/04/2025 - 10h12 (Atualizado em 23/04/2025 - 10h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Operação Sem Desconto investiga um esquema nacional de cobranças indevidas Divulgação/PF - 23/04/2025

Além do presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Alessandro Stefanutto, até o momento outros três servidores do órgão foram afastados de seus cargos nesta quarta-feira (23) por determinação da Justiça (veja os nomes abaixo). As medidas foram tomadas no contexto da Operação Sem Desconto, deflagrada pela PF (Polícia Federal) em conjunto com a CGU (Controladoria-Geral da União).

As investigações apontam a existência de um esquema de descontos associativos não autorizados aplicados diretamente sobre aposentadorias e pensões.

De acordo com a PF, entidades representativas de aposentados teriam movimentado aproximadamente R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024, por meio de cobranças indevidas nos benefícios pagos pelo INSS.

Confira os nomes dos afastados:

Alessandro Stefanutto, presidente do INSS;

Giovani Batista Fassarella Spiecker, coordenador-geral de Suporte ao Atendimento ao Cliente;

Vanderlei Barbosa dos Santos, diretor de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão;

Jucimar Fonseca da Silva, coordenador-geral de Pagamentos e Benefícios.

A operação mira o suposto envolvimento de servidores públicos e instituições associativas em fraudes que afetaram milhares de beneficiários do sistema previdenciário.

‌



A reportagem entrou em contato com o INSS e o Ministério da Previdência Social, mas não obteve resposta até a última atualização. O espaço permanece aberto para manifestações.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp