Vídeo: Acidente grave na Fercal, no DF, deixa carreta em chamas e pelo menos uma morte Batida envolveu duas motocicletas, um carro e uma carreta; local foi interditado Brasília|Gabriela Moura, da RECORD e Do R7, em Brasília 15/05/2025 - 17h48 (Atualizado em 15/05/2025 - 18h58 )

Acidente aconteceu na DF-150 na tarde desta quinta Reprodução/RECORD - 15.05.2025

Um acidente grave envolvendo duas motocicletas, um carro e uma carreta na tarde desta quinta-feira (15) deixou pelo menos uma pessoa morta na DF-150, na Fercal , no Distrito Federal. Com a batida, a carreta, que transportava cimento, tombou e pegou fogo, interditando a pista.

O acidente foi por volta de 16h30. Pessoas que passavam pela região no momento fizeram imagens, veja acima. Segundo o CBMDF (Corpo de Bombeiros Milistar do DF), o motorista da carreta foi encontrado consciente e com um machucado na cabeça, que sangrava. Ele reclamou de dores na região abdominal e na coxa direita, e foi encaminhado para o Hospital de Base.

A motorista do carro foi encaminhada inconsciente e com lesões na área das pernas para o Hospital Regional de Planaltina. Ela estava grávida. Um dos motociclistas foi encontrado com dor de cabeça e encaminhado também para o Hospital de Base. O motorista da outra moto morreu no local.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. O trecho foi interditado em pelo menos 2km do local da batida. Equipes de resgate, policiamento e perícia foram mobilizadas para o atendimento.

