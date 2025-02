Vídeo: falha faz metrô parar entre estações, e passageiros descem para trilhos no DF Circulação de trens foi suspensa até que agentes retirassem as pessoas dos trilhos Brasília|Do R7 21/01/2025 - 19h31 (Atualizado em 21/01/2025 - 21h37 ) twitter

Um metrô que seguia entre as estações Shopping e Feira, no Distrito Federal , sofreu uma falha elétrica e parou de funcionar na tarde desta terça-feira (21). Com isso, os passageiros que estavam nos vagões forçaram as portas e retiraram as janelas, e algumas pessoas desceram e caminharam pelos trilhos.

Rede elétrica foi desligada nos trens Reprodução/RECORD - 21.01.2025

Vídeos gravados por quem estava no metrô mostram o momento em que os passageiros arrancam os vidros das janelas e sentam na beirada do carro com as portas abertas. Também é possível ver pessoas caminhando entre os trilhos.

Segundo o Metrô-DF, a circulação de pessoas nos trilhos impossibilita que os trens rodem. Então, o funcionamento foi suspenso, e agentes de segurança foram enviados para fazer a retirada dos passageiros.

“Para evitar acidentes, a rede elétrica na região, de 730 volts e que permite energizar os trens, teve de ser desligada”, explicou o Metrô-DF.

O trem precisou ser levado até a estação Feira, onde os passageiros desembarcaram. Depois, o carro seguiu para manutenção no Pátio Asa Sul.