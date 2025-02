Governo do DF prorroga até sexta-feira prazo para usar créditos do Nota Legal Segundo Secretaria de Economia, 268 mil contribuintes já fizeram indicação de descontos no IPTU e IPVA Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 21/01/2025 - 09h26 (Atualizado em 21/01/2025 - 09h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Contribuintes podem receber descontos no IPVA e IPTU Geovana Albuquerque/ Agência Brasília - 24.06.2024

O Governo do Distrito Federal prorrogou até esta sexta-feira (24) o prazo para os contribuintes indicarem o uso dos créditos do programa Nota Legal (acesse aqui). Inicialmente, o período acabava na segunda-feira (20). A decisão foi adotada pelo secretário de Economia, Ney Ferraz, após relatos de congestionamento no sistema no último dia para a realização das indicações.

Segundo ele, a medida tem como objetivo garantir que todos os participantes do programa tenham a oportunidade de utilizar seus créditos. “Identificamos um volume elevado de acessos no sistema ontem [segunda-feira], o que acabou dificultando as indicações. Com a prorrogação, queremos assegurar que nenhum contribuinte seja prejudicado”, afirmou.

Os créditos do Nota Legal podem ser utilizados para abatimento no IPTU ou no IPVA de 2025. Para realizar a indicação, basta acessar o site oficial do programa e seguir as instruções. No entanto, para participar, o contribuinte precisa estar em situação regular com o Fisco, ou seja, sem pendências ou débitos fiscais.

Segundo o secretário executivo de Fazenda, Anderson Roepke, até o momento 268.309 contribuintes já fizeram a indicação. “A gente espera com esse prazo ter um crescimento no número de indicações. No entanto, já temos mais de R$ 56,1 milhões indicados para abatimento em IPVA e outros R$ 26 milhões indicados para abatimento no IPTU”, disse.