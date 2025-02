Homem é preso no DF após tentar matar ex, agredir vigilante e tentar fugir dirigindo bêbado Caso aconteceu em Brazlândia; homem foi levado para delegacia e responde por tentativa de feminicídio Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 21/01/2025 - 09h10 (Atualizado em 21/01/2025 - 09h37 ) twitter

Homem tentou atropelar ex-companheira no DF PMDF/Divulgação - 19.01.2025

Um homem foi preso após tentar matar a ex-companheira, agredir um segurança e tentar fugir da polícia dirigindo bêbado no Distrito Federal. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (19) e foi atendido pela Polícia Militar do Distrito Federal. Segundo informações da PM, o homem estava em um supermercado da região, quando tentou atropelar a ex-companheira após uma discussão.

Um vigilante do local tentou intervir na briga, mas foi golpeado com uma faca e mordido na altura do tórax. Logo depois, o homem, bêbado, pegou o carro e tentou fugir do local. Os policiais o encontraram quando se aproximavam do supermercado, na Rua do Lago, em Brazlândia.

Vigilante que separou briga foi ferido PMDF/Divulgação -

O homem dirigia em alta velocidade e desobedeceu à ordem de parada da corporação. Ele foi preso na Quadra 01, no Setor Norte, após ser perseguido pela PM. Segundo os agentes, o suspeito apresentava sinais visíveis de embriaguez, comportamento agressivo e fala desconexa.

A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF com ferimentos nas pernas e levada ao Hospital Regional de Ceilândia. O vigilante também foi atendido, mas não precisou ser levado ao hospital.

Já o agressor foi encaminhado para a 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), autuado em flagrante por tentativa de feminicídio, lesão corporal e embriaguez ao volante, confirmada pelo teste do etilômetro.

Como pedir ajuda

A denúncia é um passo fundamental para garantir que a mulher tenha acesso a medidas protetivas e a programas de proteção. Confira como denunciar:

Disque Denúncia - Ligue 197 ou (61) 98626-1197 (WhatsApp)

- Ligue 197 ou (61) 98626-1197 (WhatsApp) Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher - (61) 3207-6172/ 3207-6195 - Funcionam 24 horas

- (61) 3207-6172/ 3207-6195 - Funcionam 24 horas PMDF - Ligue 190

- Ligue 190 Núcleo de Gênero do MPDFT - (61) 3343-6086 e (61) 3343-9625

- (61) 3343-6086 e (61) 3343-9625 Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Mulher da Defensoria Pública - WhatsApp (61) 999359-0032

A população, ao presenciar casos de violência doméstica contra a mulher, também pode denunciar os casos no 190.