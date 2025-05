Virginia nega ganho de dinheiro com valores perdidos por seguidores em jogos de apostas Influenciadora também disse que contratos previam aumentos com crescimento de lucro das empresas, mas que não recebeu pagamento extra Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 13/05/2025 - 14h09 (Atualizado em 13/05/2025 - 15h02 ) twitter

A influenciadora Virginia Fonseca em depoimento à CPI das Bets Edilson Rodrigues/Agência Senado - 13.05.2025

A influenciadora digital Virginia Fonseca negou ter tido lucro com valores perdidos por seguidores em jogos de apostas on-line. A confirmação foi dada nesta terça-feira (13), em depoimento à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das Bets, no Senado.

Segundo Virginia, o contrato firmado por ela com a empresa Esportes da Sorte previa um aumento do pagamento caso as divulgações feitas por ela dobrassem o lucro alcançado pela empresa, mas que a possibilidade não foi aplicada.

“Nunca recebi R$ 1 a mais do que o meu contrato de publicidade que fiz por 18 meses”, disse. “Caso eu dobrasse o valor do lucro previsto no contrato, receberia 30% a mais da empresa. Os ganhos nunca foram condicionados ao número de apostadores. Deixo claro que se trata de um jogo para se divertir, no qual as pessoas podem ganhar ou perder”, completou, em outro momento.

Ao longo das falas, a influenciadora também disse que valores recebidos por empresas eram fixos e confirmou que compartilhará os contratos com a empresa de Bets à CPI.

A influenciadora também confirmou que alguns dos vídeos de divulgação que mostram ganhos são gravados com uma conta de publicidade, em que ela recebe um link privado de acesso.

“É uma conta que ela é feita para eu jogar, não necessariamente é uma conta fake”, disse.

Ao ser questionada se a conta é a mesma utilizada por seguidores, a influenciadora disse se tratar de uma conta pessoal, no mesmo aplicativo utilizado por seguidores. “O mesmo aplicativo que eu divulgo são os que eles jogam”, declarou.

CPI das Bets

A comissão de inquérito do Senado investiga apostas online ou aplicadas a jogos virtuais, além do uso das ações para lavagem de dinheiro. Uma das frentes de investigação é entender a participação de influenciadores na divulgação das plataformas.

