Zambelli terá que pagar R$ 50 mil por dia em multa caso cometa ‘conduta criminosa’ Determinação ocorre depois de Moraes atender um pedido da PGR sobre a prisão preventiva da deputada Brasília|Do R7 04/06/2025 - 15h04 (Atualizado em 04/06/2025 - 15h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Deputada Carla Zambelli Lula Marques/ Agência Brasil

Após decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) poderá pagar uma multa diária de R$ 50 mil caso ela ou terceiros publiquem conteúdo que “reiterem condutas criminosas” nas redes sociais. A determinação ocorre depois de Moraes atender um pedido da PGR sobre a prisão preventiva da deputada, que deixou o Brasil.

Em nota, Zambelli afirmou que a decisão sobre sua prisão é “ilegal, inconstitucional e autoritária”. No texto, a deputada afirma que denunciará o “abuso” e “perseguição” em fóruns internacionais, apontando, ainda, que a atuação de Moraes não estaria de acordo com a Constituição.

“Nossa Constituição é clara: um deputado federal só pode ser preso em flagrante e por crime inafiançável. Nada disso ocorreu. Ainda assim, um único ministro decidiu, de forma monocrática, rasgar o devido processo legal, ignorar a imunidade parlamentar e violentar a democracia. Além disso, uma medida dessa gravidade jamais poderia ser tomada de forma monocrática”, escreveu.

Condenação

Em 15 de maio, a deputada foi condenada pela Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) a dez anos de prisão mais multa de R$ 2 milhões, que deve ser paga em conjunto com o hacker Walter Delgatti Neto, por invasão ao CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Ela ainda foi condenada à perda do mandato, mas pode recorrer.

‌



Além de Zambelli, a Turma condenou o hacker Walter Delgatti Neto a oito anos e três meses de prisão, em regime inicialmente fechado. Atualmente, ele cumpre prisão preventiva.

Ambos respondem pelos crimes de invasão a dispositivo eletrônico e falsidade ideológica. Eles ainda podem recorrer.

‌



A parlamentar também foi condenada à perda do mandato (a ser declarada pela Mesa da Câmara dos Deputados após o trânsito em julgado). A decisão ainda torna a deputada inelegível por oito anos de acordo com a Lei da Ficha Limpa.

Em 19 de março, Zambelli divulgou uma chave Pix nas redes sociais, pedindo ajuda para arcar com os processos aos quais responde. Até a última atualização divulgada, ela havia arrecadado R$ 285 mil.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp