Com renúncia de advogados, Moraes direciona defensora pública para atuar em ação de Zambelli

Além do pedido de prisão preventiva contra a deputada Carla Zambelli (PL-SP), o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou que a Defensoria Pública da União assuma o caso da parlamentar.

A decisão foi apresentada nesta quarta-feira (4) e é indicada após a decisão do então advogado da deputada em abandonar o caso.

“Considerando a renúncia dos advogados Daniel Leon Bialski, Bruno Garcia Borragine, André Mendonça Bialski e Daniela Micheloni Woisky e a impossibilidade de notificação da ré para regularização de sua representação processual, nomeio a defensoria pública da união para patrocinar a defesa de Carla Zambelli Salgado de Oliveira”, apontou Moraes.

O advogado Daniel Bialski deixou a defesa da parlamentar após ela ter anunciado saída do Brasil.

A parlamentar, que promete se licenciar do cargo, deixou o país 20 dias após ela ser condenada à prisão pela Primeira Turma do STF. O caso diz respeito ao ataque feito ao sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

