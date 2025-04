Zoológico de Brasília recebe sugestões de nomes para filhote de tamanduá-mirim Comentários podem ser feitos pelas redes sociais do Zoológico, veja como participar Brasília|Do R7, em Brasília 08/04/2025 - 09h30 (Atualizado em 08/04/2025 - 09h30 ) twitter

Veja como participar da enquete Reprodução/Redes Sociais @zoobrasilia - 07.04.2025

O Zoológico de Brasília começou a receber sugestões de nomes para uma filhote de tamanduá-mirim. As propostas podem ser feitas pelas redes sociais do Zoo, que logo depois deve abrir enquete com os nomes mais sugeridos para votação do público.

A filhote nasceu em 25 de janeiro deste ano e é filha da tamanduá Pitica e do Jujubo. O animal já pode ser visitado pelo público e é o segundo filhote do casal de tamanduás, que também são pais do Amendoim, nascido em dezembro de 2023.

Na publicação, o Zoológico escreveu: “chegou a sua vez de sugerir o nome da nova membro do Zoológico de Brasília! Depois do papai Jujubo, da mamãe Pitica e do irmão Amendoim, chegou a hora de batizar a nova bebê tamanduá-mirim e você pode sugerir o nome! Qual nome vai combinar com essa princesinha das formigas?”, questionou.

Nos comentários, vários nomes já despontam, como Amêndoa, para combinar com Amendoim, o irmão da nova integrante da família. Paçoca e Ciganinha, são outros nomes também sugeridos pelo público.

