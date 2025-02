Vídeo mostra resgate de tamanduá no Lago Sul, no Distrito Federal Animal foi encontrado em bom estado de saúde e devolvido ao seu habitat natural em uma área segura Brasília|Do R7, em Brasília 11/02/2025 - 09h56 (Atualizado em 11/02/2025 - 12h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um vídeo gravado pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental mostra o momento em que um tamanduá é resgatado pelos agentes no Distrito Federal. O salvamento foi realizado no quintal de um morador na QI 5 do Lago Sul, nesta segunda-feira (10). O animal foi encontrado em bom estado de saúde, sem ferimentos aparentes.

Tamanduá foi devolvido ao habitat natural PMDF/Divulgação - 10

Com as técnicas de manejo, o batalhão realizou a captura do animal e após avaliação, o devolveu ao habitat em uma área segura.

A Polícia Militar do Distrito Federal reforça a importância de acionar equipes especializadas para o resgate da fauna silvestre, evitando tanto riscos à população como ao próprio animal. Para acionar o serviço do Batalhão de Polícia Ambiental, basta ligar para 190 ou para o número (61) 3910-1965.