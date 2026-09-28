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Veja momento em que bancária tem celular roubado e cai durante perseguição em BH

Bancária aguardava o sinal para atravessar a Avenida do Contorno quando teve o celular levado; após o crime, ela tentou perseguir os suspeitos

Minas Gerais|Do R7

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Uma bancária, de 30 anos, teve o celular furtado por uma dupla em uma motocicleta no bairro Savassi, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ela aguardava o sinal para atravessar a Avenida do Contorno quando um dos suspeitos roubou o aparelho. Após o crime, a vítima tentou perseguir a dupla para recuperar o celular. Câmeras registraram toda a ação.

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