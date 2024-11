Veja primeiro pronunciamento de Fuad Noman após ser reeleito prefeito de BH

Com 100% das urnas apuradas, Fuad Noman (PSD) foi reeleito prefeito de Belo Horizonte, com 670.574 (53,73%) dos votos. Bruno Engler (PL) ficou em segundo lugar, com apoio de 577.537 (46,27%) dos votos válidos. Veja o primeiro pronunciamento de Fuad Noman e Bruno Engler, após o resultado, no vídeo acima.