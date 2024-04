Rio de Janeiro |Do R7, com Luiz Chiappetta, da Record Rio

Polícia conclui inquérito e indicia suspeito por estupro de estrangeira em boate na Lapa, no Rio O relatório final pediu a prisão do autor do crime à Justiça e foi encaminhado ao MPRJ nesta sexta-feira (9)

Alto contraste

A+

A-

Vítimas relataram estupros em boate no centro Vítimas relataram estupros em boate no centro (Record Rio)

A Polícia Civil concluiu o inquérito e indiciou pelo crime de estupro de vulnerável o suspeito de violentar uma jovem estrangeira em uma boate na Lapa, na região central do Rio de Janeiro. O relatório final pediu à Justiça a prisão do homem e foi encaminhado ao MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) nesta sexta-feira (9).

Além de ter tomado depoimentos, a Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher) disse ter analisado imagens e laudos técnicos. O caso foi encerrado após 11 dias de investigações sob sigilo.

Apesar de o crime ter sido denunciado como estupro coletivo, as oitivas apontaram apenas um autor do crime. O exame de corpo de delito confirmou o ato libidinoso, de acordo com a polícia.

Denúncia

Publicidade

O caso veio à tona no dia 3 de abril. A estrangeira, de 25 anos, relatou ter sido violentada após ter sido conduzida por um homem, que havia conhecido na casa noturna, para um espaço reservado. Ela suspeita ter sido dopada através da bebida por ter perdido a consciência em alguns momentos.

Outra mulher, de 34 anos, também afirmou ter sido abusada sexualmente durante um show de pagode, no mesmo local, em novembro do ano passado.

Publicidade

Com a vistoria anual pendente no Corpo de Bombeiros, a boate foi interditada pela prefeitura, de forma preventiva, durante as investigações dos casos.





Publicidade