Casas de condomínio são invadidas por lama em Cotia; veja vídeo

Chuva, acompanhada por rajadas de vento, atingiu a região de Cotia, Grande São Paulo, causando alagamentos e deslizamentos de talude, atingindo algumas residências. Não houve registros de vítimas. De acordo com a Defesa Civil do Município, três residências foram interditadas no Condomínio Reserva Magnólia. Cerca de 12 pessoas foram desalojadas e encaminhadas para casa de parentes.