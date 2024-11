Incêndio atinge trem da linha 9-Esmeralda em São Paulo

Na manhã deste domingo (24), uma explosão seguida de incêndio atingiu um trem da linha 9-Esmeralda, operada pela Via Mobilidade. De acordo com a empresa, não houve vítimas.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver o teto de um dos trens em chamas e correria entre os passageiros, tentando se afastar do local. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve o incêndio.

Segundo a Via Mobilidade, houve uma falha no fornecimento de energia na região de Santo Amaro, causando um princípio de incêndio em uma das composições, que foi rapidamente controlado.

A concessionária afirmou que os passageiros foram alertados sobre o incêndio pelos alto-falantes e que funcionários da empresa estavam no local para orientar e apoiar os usuários.

A linha opera com maiores intervalos e tempo de parada no trajeto entre as estações Osasco e João Dias. Além disso, ônibus do sistema Paese foram acionados para atender o percurso entre as estações João Dias e Socorro.

Outra ocorrência foi registrada na noite de ontem (23), quando passageiros relataram problemas no funcionamento da linha e a necessidade de caminhar pelos trilhos.