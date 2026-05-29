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Motorista é atropelado pela própria van durante entrega

Suspeita é que houve falha nos freios do veículo; vítima ficou em estado grave

News das 19h|Do R7

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Um grave acidente envolvendo uma van de entregas ocorreu na cidade de Franca, interior de São Paulo. Um entregador foi atropelado pelo próprio veículo enquanto realizava uma entrega e sofreu ferimentos graves.

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