Motorista é atropelado pela própria van durante entrega
Suspeita é que houve falha nos freios do veículo; vítima ficou em estado grave
Um grave acidente envolvendo uma van de entregas ocorreu na cidade de Franca, interior de São Paulo. Um entregador foi atropelado pelo próprio veículo enquanto realizava uma entrega e sofreu ferimentos graves.
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