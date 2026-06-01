Linha de crédito busca renovar frota de veículos pesados
Motoristas de caminhões, ônibus e micro-ônibus já podem utilizar os benefícios do programa Move Brasil
O programa Move Brasil oferece uma nova linha de crédito destinada à compra de veículos pesados.
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