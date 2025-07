Adolescente suspeito de matar criança em ataque a escola no RS é agredido e retirado de ambulância Além de uma morte confirmada, outras três pessoas ficaram feridas no ataque, no norte gaúcho

Cidades|Do R7 08/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 08/07/2025 - 13h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share