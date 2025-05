Com fortes chuvas no Nordeste, muro de condomínio de luxo cai e moradores ficam ilhados

As fortes chuvas que atingem o Nordeste nos últimos dias provocaram transtornos em diversos municípios da Paraíba. Em Conde, na região metropolitana de João Pessoa, o muro de um condomínio de alto padrão desabou após o solo ceder com o volume excessivo de água. Com o desabamento da pista de acesso principal e o aumento no nível de um rio próximo, moradores ficaram ilhados.