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Brasil deve sofrer impactos com fenômeno climático nos próximos meses

Especialistas preveem risco forte de episódio até o segundo semestre de 2026

Alerta Brasil|Do R7

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Santa Catarina decretou estado de alerta climático por 180 dias como forma de fortalecer ações preventivas contra os efeitos do super El Niño, previsto para este ano.

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