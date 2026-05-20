Brasil deve sofrer impactos com fenômeno climático nos próximos meses
Especialistas preveem risco forte de episódio até o segundo semestre de 2026
Santa Catarina decretou estado de alerta climático por 180 dias como forma de fortalecer ações preventivas contra os efeitos do super El Niño, previsto para este ano.
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