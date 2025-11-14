Veja momento em que indígenas Munduruku liberam entrada da COP30

Indígenas do povo Munduruku realizaram, nas primeiras horas da manhã, uma manifestação em frente à entrada da chamada Blue Zone da COP30 em Belém. O protesto, articulado pelo Movimento Munduruku Ipereg Ayu, teve início pouco depois das 5h e tinha como principal objetivo obter uma audiência com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Os participantes se posicionaram próximos aos portões do complexo e chegaram a formar um cordão humano, o que acabou interrompendo a circulação de trabalhadores e prestadores de serviço que tentavam acessar o local. A passagem só foi restabelecida cerca de quatro horas depois, por volta das 9h40.



Durante o ato, lideranças do grupo afirmaram que projetos do governo federal estão avançando sem diálogo prévio com as comunidades indígenas e podem resultar em impactos diretos sobre seus territórios. Entre os pontos citados pelos manifestantes estão hidrovias e portos privados, iniciativas relacionadas ao crédito de carbono e ações ligadas ao agronegócio.