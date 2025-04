Bolsa Família de abril começa a ser pago nesta terça para 20,5 milhões; confira calendário Pagamento começa mais cedo neste mês em razão dos feriados; beneficiários com NIS de final 1 serão os primeiros a receber Economia|Do R7, em Brasília 15/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/04/2025 - 02h00 ) twitter

Beneficiários com NIS de final 1 serão os primeiros a receber Lyon Santos/MDS

O pagamento do Bolsa Família de abril começa nesta terça-feira (15) para aproximadamente 20,5 milhões de beneficiários. O repasse deste mês foi antecipado em razão dos feriados de Sexta-Feira da Paixão (18) e Dia de Tiradentes (21). Os primeiros que recebem são aqueles com final 1 do NIS (Número de Inscrição Social), conforme calendário escalonado, que vai até o dia 30 (veja datas abaixo).

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, os pagamenos deste mês terão um custo de cerca de R$ 13,7 bilhões. O valor médio do benefício pago em abril é de R$ 668,73 por família.

Todas as famílias recebem a parcela mínima de R$ 600, mas o programa tem benefícios adicionais:

R$ 150 — adicional pago por criança de até 6 anos;

— adicional pago por criança de até 6 anos; R$ 50 — adicional para gestantes e lactantes;

— adicional para gestantes e lactantes; R$ 50 — adicional por criança ou adolescente (de 7 a 18 anos);

— adicional por criança ou adolescente (de 7 a 18 anos); R$ 50 — adicional por bebê de até 6 meses.

Já as famílias em regra de proteção recebem benefício médio de R$ 370,54. A regra se aplica às famílias que tiveram aumento na renda de até meio salário mínimo por integrante, de qualquer idade.

Auxílio Gás

Também nesta terça, será liberado o Auxílio Gás, que é pago de forma bimestral, para 5,3 milhões de famílias. Serão pagos R$ 108 a cada família beneficiária, totalizando um investimento de R$ 580,45 milhões.

Os recursos são repassados pelo Ministério do Desenvolvimento Social, e o pagamento é feito pela Caixa. O benefício garante às famílias 100% do valor da média nacional do botijão de gás de cozinha de 13 quilos.

Confira o calendário de pagamentos deste mês do Bolsa Família e do Auxílio Gás

15 de abril: NIS final 1

NIS final 1 16 de abril: NIS final 2

NIS final 2 17 de abril: NIS final 3

NIS final 3 22 de abril: NIS final 4

NIS final 4 23 de abril: NIS final 5

NIS final 5 24 de abril: NIS final 6

NIS final 6 25 de abril: NIS final 7

NIS final 7 28 de abril: NIS final 8

NIS final 8 29 de abril: NIS final 9

NIS final 9 30 de abril: NIS final 0

Quem tem direito ao Bolsa Família

Têm direito ao benefício as famílias cuja renda per capita (por pessoa) é de, no máximo, R$ 218 por mês. É preciso estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único do governo federal), feito por meio das prefeituras.

Para se inscrever, basta ir pessoalmente em um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) ou outro posto de atendimento do município. O cadastro é gratuito.

Como consultar

Os canais para consulta de informações e movimentação dos valores são pelo aplicativo Caixa Tem, terminais de autoatendimento, lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, além das agências da Caixa.

O banco disponibiliza também o Aplicativo Bolsa Família com informações sobre o programa.

Como sacar

Os beneficiários podem movimentar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem, sem necessidade de ir até uma agência para sacar o benefício. O cartão do programa pode ser usado para compras nos estabelecimentos comerciais por meio da função de débito, bem como realizar saques em lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, além das agências do banco.

Nos terminais de autoatendimento, o saque pode ser realizado sem cartão com identificação biométrica, cadastrada previamente.

