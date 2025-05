Brasil cria 257 mil vagas de trabalho com carteira assinada em abril, maior índice desde 2011 Resultado foi obtido a partir de 2.282.187 milhões admissões e 2.024.659 milhões de desligamentos formais no período Economia|Do R7 28/05/2025 - 16h19 (Atualizado em 28/05/2025 - 16h53 ) twitter

Dados foram divulgados nesta quarta pelo Ministério do Trabalho Divulgação/ Agência Brasília

O Brasil criou 257.528 empregos com carteira assinada em abril, um aumento de 7,3% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando o saldo foi de 239 mil. O valor é o maior para abril desde 2011, quando houveram 272 mil vagas. Os índices mostram que foram 2.282.187 milhões admissões e 2.024.659 milhões de desligamentos formais no período, segundo dados do novo Caged (Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados), divulgado pelo MTE ( Ministério do Trabalho e Emprego ) nesta quarta-feira (28).

O índice representa, ainda, um crescimento de 262% quando comparado ao mês anterior desde ano, quando o Brasil criou 71.576 empregos com carteira assinada. Na época, o Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, atribuiu o valor ao carnaval.

“Esse ano o Carnaval não caiu em março, caiu em fevereiro. Esse é um fato que muda o número de contratação de um mês para o outro. Seguramente, fevereiro teve uma antecipação de contratações que eram feitas em março, para fevereiro que teve mais dias de produção que os outros fevereiros”, comentou.

A maioria dos empregos formais criados em abril deste ano são do setor de serviços, com a criação de 136.109 vagas, seguido por comércio, com 48.040 postos criados, e da indústria (35.068). Na mesma linha, a construção e a agropecuária registraram saldo positivo, com 34.295 e 4.025 mil vagas criadas, respectivamente.

A pesquisa indica que, em abril, o estoque, relativo à quantidade total de vínculos celetistas ativos, foi de 47.857.000 vínculos, o que representa uma variação positiva de 0,15% em relação ao estoque do mês anterior.

Entre os estados, São Paulo foi o maior gerador de postos no mês (72.283), seguido por Minas Gerais (29.083) e Rio de Janeiro (20.031). Considerando variações relativas, os destaques positivos foram Espírito Santo (0,93%), Goiás (0,91%) e Piauí (0,88%).

Por fim, os dados mostram, ainda, aumento nos salários. O valor médio real de admissão foi de R$ 2.251,81, um aumento de R$ 15,96 (0,71%) em relação a março de 2025, quando o valor era de R$ 2.235,85. Na comparação com abril do ano anterior, o ganho real foi de R$ 6,62, representando uma alta de 0,28%, já descontados os efeitos sazonais.

