Conta de luz vai ficar mais cara em agosto com bandeira vermelha nível 2, anuncia Aneel Sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 e funciona como um sinal ao consumidor sobre os custos Economia|Do R7, em Brasília 01/08/2025 - 07h44 (Atualizado em 01/08/2025 - 08h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA A conta de luz aumentará em agosto com a bandeira vermelha patamar 2, cobrando R$ 7,87 a cada 100 kWh.

O aumento ocorre após a bandeira vermelha patamar 1, que tinha um acréscimo de R$ 4,46 por 100 kWh.

A elevação nos custos se deve à redução na geração de energia pelas hidrelétricas, impactada pela falta de chuvas.

A energia elétrica contribuiu para um aumento de 0,33% no IPCA-15, influenciando a inflação prévia de julho. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 Fernando Frazão/Agência Brasil - Arquivo

A conta de luz terá aumento a partir de agosto. A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou que será acionada a bandeira vermelha patamar 2, o que representa a cobrança de R$ 7,87 extras a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Em julho, estava em vigor a bandeira vermelha no patamar 1, que aplicava um acréscimo de R$ 4,46 por 100 kWh. A elevação da bandeira reflete o aumento nos custos de produção de energia elétrica, provocado principalmente pela redução no volume de chuvas e menor geração pelas hidrelétricas.

“O cenário de afluências abaixo da média em todo o país reduz a geração por meio de hidrelétricas. Esse quadro eleva os custos de geração de energia, devido à necessidade de acionamento de fontes mais caras, como as usinas termelétricas”, explicou a Aneel em nota.

O impacto já começa a ser sentido no bolso do consumidor. Segundo dados divulgados pelo IBGE, a energia elétrica foi a principal responsável pela alta de 0,33% no IPCA-15, prévia da inflação oficial de julho. Em junho, o indicador havia registrado aumento de 0,26%.

‌



Entenda as bandeiras tarifárias:

Bandeira verde: condições favoráveis de geração. Sem acréscimo na tarifa.

Bandeira amarela: geração menos favorável. Acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kWh.

Bandeira vermelha – patamar 1: geração mais custosa. Acréscimo de R$ 4,46 a cada 100 kWh.

Bandeira vermelha – patamar 2: geração ainda mais custosa. Acréscimo de R$ 7,87 a cada 100 kWh.

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 e funciona como um sinal ao consumidor sobre os custos reais da geração de energia no país, incentivando o uso consciente da eletricidade, especialmente em períodos de escassez hídrica.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp