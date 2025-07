Parcerias entre Brasil e China veem ‘era de ouro’, dizem representantes dos dois países Em evento no BNDES, autoridades celebraram avanços conjuntos em tecnologia, clima e alinhamento estratégico Economia|Do R7, com Estadão Conteúdo 09/07/2025 - 12h19 (Atualizado em 09/07/2025 - 12h46 ) twitter

Para Zhu Qingqiao, China e Brasil ingressaram em 'fase histórica de alinhamento estratégico' Henrique Raynal/Casa Civil - 14.04.2025

A relação entre Brasil e China atravessa uma “era de ouro”, marcada por convergência estratégica, avanço tecnológico e cooperação em áreas-chave para o futuro econômico global. A avaliação é do embaixador chinês no Brasil, Zhu Qingqiao, durante evento realizado nesta quarta-feira (9) no BNDES, no Rio de Janeiro, para discutir energia limpa e descarbonização.

Zhu afirmou que os dois países estão cada vez mais alinhados em suas metas de desenvolvimento e ressaltou os resultados da cúpula do Brics, encerrada recentemente.

“A China e o Brasil ingressaram em uma fase histórica de alinhamento estratégico. A declaração do Rio, as decisões sobre finanças climáticas e governança de inteligência artificial demonstram maturidade e visão comum”, afirmou.

Segundo o diplomata, a China mantém a liderança global na produção de equipamentos voltados à energia renovável.

O país asiático também vem impulsionando seu crescimento econômico, com previsão de atingir um PIB (Produto Interno Bruto) de 140 trilhões de yuans (cerca de US$ 19,5 trilhões) até o fim deste ano.

De acordo com Zheng Shanjie, diretor da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China, esse avanço equivale à criação de uma nova “região econômica” dentro do próprio país. “O crescimento médio anual de 5,5% é inédito em termos de escala e resiliência diante dos desafios globais”, destacou.

Mercadante: Brasil não se incomoda com avanço da China

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, reforçou o otimismo quanto ao papel da China como parceira estratégica e rechaçou qualquer receio diante do crescimento chinês. “Se há quem se incomode com o avanço da China, esse certamente não é o Brasil”, afirmou.

Para Mercadante, o papel do Estado é essencial no estímulo à inovação e no fortalecimento de áreas estratégicas.

Ele anunciou os resultados do edital do BNDES em parceria com a Finep, que recebeu 618 propostas para a implantação ou expansão de Centros de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PD&I). Os projetos totalizam R$ 57,4 bilhões em investimentos.

O modelo chinês, que aposta em incentivos diretos a setores como eletrônica e farmacêutica, foi citado como referência.

“Sem o apoio do Estado, a inovação perde fôlego. O mercado sozinho não assume riscos suficientes. É preciso política pública ousada”, defendeu o presidente do banco.

Os centros de PD&I previstos no edital incluem laboratórios, plantas-piloto e outras instalações dedicadas ao desenvolvimento de tecnologias avançadas, com foco na colaboração entre empresas, universidades e instituições científicas.

