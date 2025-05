Entenda os impactos dos acordos firmados entre Brasil e China no agronegócio

Sueme Mori, diretora de Relações Internacionais da CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil), explicou ao Record News Rural de segunda-feira (19) que alguns dos acordos firmados entre Brasil e China impactam diretamente o agronegócio brasileiro , como os compromissos voltados à ampliação da malha ferroviária para facilitar o transporte da produção.



Na visão da especialista, as negociações podem trazer ganhos significativos para o setor, já que o país ainda carece de infraestrutura adequada para armazenamento e escoamento.



Além dos acordos, houve o anúncio de cinco novos mercados abertos. Sueme destaca a autorização para exportação de DDG e DDGS, subprodutos do etanol de milho, especialmente relevantes diante do crescimento da produção de biocombustível no Brasil.