Preço do etanol fecha em alta no mês de janeiro; açúcar cristal atinge menor valor desde outubro

Segundo dados do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), o preço do etanol fechou o mês de janeiro em alta. Em comparação com dezembro de 2024, a versão do hidratado registrou um aumento de 5,1%, enquanto o anidro fechou em 5,53%. Mesmo com a elevação, a pesquisa indicou que o produto teve o maior número de vendas desde 2020, acima dos 427 milhões de litros.



Já o açúcar cristal apresentou uma queda histórica, com valores abaixo dos somados em outubro de 2024, logo no início da entressafra da cana-de-açúcar no estado de São Paulo. Conforme a pesquisa, a pressão exercida por compradores contribuiu para que as usinas reduzissem os preços.