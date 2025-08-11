‘Peso político’: economista analisa principais desafios do mercado brasileiro em meio ao tarifaço

Abrir novos mercados deve ser o principal desafio do mercado brasileiro daqui para frente, diz Carla Beni, economista conselheira do Corecon (Conselho Regional de Economia) de São Paulo, em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (11). As tarifas norte-americanas afetam cerca de 36% das exportações brasileiras.



Segundo a economista, o fato das decisões partirem de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, “dá um peso político e tira o peso diplomático e comercial” para as medidas, tornando a situação ainda mais difícil para os produtores.