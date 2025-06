Inscrições do Enem 2025 terminam nesta sexta; taxa pode ser paga até 11 de junho Boleto de pagamento é gerado exclusivamente pelo sistema oficial do Enem, única plataforma habilitada para todos os procedimentos Educação|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 06/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/06/2025 - 02h00 ) twitter

Provas do Enem deste ano acontecem nos dias 9 e 16 de novembro Paulo Pinto/Agência Brasil/Arquivo

As inscrições para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2025 terminam nesta sexta-feira (6). Segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), para completar a inscrição, os estudantes devem pagar a taxa até o dia 11 de junho.

Todos os interessados devem se inscrever pela página oficial do participante, inclusive aqueles isentos da taxa de inscrição.

ACESSE AQUI A PÁGINA DO PARTICIPANTE

A regra também vale para quem teve a justificativa de ausência aprovada na edição de 2024. Ou seja, a aprovação da isenção ou da justificativa não garante a inscrição automática: é necessário acessar o sistema e confirmar a participação.

💵 Taxa de inscrição

O boleto de pagamento é gerado exclusivamente pelo sistema oficial do Enem, única plataforma habilitada para todos os procedimentos. O pagamento também pode ser feito via Pix, utilizando o QR Code presente no boleto gerado.

⚠️ Atenção: estudantes concluintes do ensino médio de escolas públicas em 2025 não terão boleto gerado, em nenhuma hipótese.

📚 Novidade para a rede pública

Uma das novidades desta edição é a inscrição pré-preenchida para estudantes concluintes da rede pública.

Mesmo com os dados já no sistema, o candidato deve acessar a página para confirmar a inscrição e selecionar a língua estrangeira (inglês ou espanhol) que deseja fazer na prova.

🌳Aplicação excepcional no Pará

De forma excepcional, o Enem deste ano será aplicado em 30 de novembro e 7 de dezembro nas cidades paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba.

A alteração ocorre devido à realização da COP30 (30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas), que será sediada em Belém no período regular da prova.

✍️ Sobre o Enem

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao final da educação básica. Em mais de duas décadas de existência, tornou-se a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, por meio de programas como:

Sisu (Sistema de Seleção Unificada)

Prouni (Programa Universidade para Todos)

Fies (Fundo de Financiamento Estudantil)

Instituições públicas e privadas utilizam o Enem como critério único ou complementar de seleção.

Além disso, os resultados individuais podem ser aproveitados por instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep, facilitando o acesso de estudantes brasileiros ao ensino superior em Portugal.

