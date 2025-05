Quatro em cada dez alunos ainda levam celular para a escola, mostra pesquisa Ação é mais comum entre estudantes do ensino médio, faixa em que o índice sobe para 63% Educação|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 28/05/2025 - 08h10 (Atualizado em 28/05/2025 - 08h10 ) twitter

Norma prevê exceções, como em casos médicos e alunos com deficiências Divulgação/EBC/Arquivo

Uma pesquisa divulgada pela Frente Parlamentar Mista da Educação mostra que quatro em cada dez alunos ainda levam o celular para a escola, considerando o período entre fevereiro e março.

O percentual é ainda mais alto entre os estudantes do ensino médio — 63% admitiram levar o aparelho todos os dias para o ambiente escolar. Além disso, os dados revelam que mais da metade dos alunos do Ensino Fundamental e Ensino Médio enfrentam dificuldades para reduzir o tempo de uso de telas.

O estudo ouviu 1.057 alunos, 207 professores e 145 gestores escolares, com um nível de confiança de 95%.

Uso do aparelho

Enquanto 32% dos estudantes dizem nunca utilizar o celular na escola, somente 15% dos docentes e 7% dos gestores afirmam que os aparelhos não vêm sendo utilizados pelos alunos.

Locais de uso

Mais da metade dos alunos entrevistados afirmou que continua utilizando os aparelhos na sala de aula. Comparando os níveis de ensino, os estudantes do Ensino Médio tendem a usar o celular também em outros locais, como na quadra e no banheiro.

Motivo

Segundo os alunos, o principal motivo para o uso do aparelho na escola é manter contato com a família. Já docentes e gestores apontam o uso voltado para diversão e entretenimento.

Armazenamento

Entre os que levam o celular para a escola, a maioria costuma guardá-lo na mochila ou nos bolsos da calça, ou da blusa.

Para tentar evitar o uso dos aparelhos, uma em cada dez escolas afirma ter adotado caixas de armazenamento na entrada das salas de aula. No entanto, o estudo destaca que a prática ainda precisa ser “ampliada”.

Professores

Outro ponto levantado pelo estudo é que somente três em cada dez alunos preferem tirar dúvidas diretamente com o professor. Já 13% recorrem exclusivamente ao celular quando enfrentam dificuldades para entender algum conteúdo.

Alunos do Ensino Fundamental II tendem a procurar mais os professores, enquanto os do Ensino Médio preferem utilizar o celular para esclarecer dúvidas sobre os conteúdos.

Análise

Enquanto 46% dos alunos se dizem favoráveis ao uso de celulares nas escolas, 57% dos professores e 58% dos gestores se posicionam contra essa proposta.

Lei

A nova lei foi publicada em janeiro deste ano e regulamentada no mês seguinte. Segundo o decreto, a norma prevê exceções, como em casos médicos ou para alunos com deficiência que utilizam os dispositivos de forma assistiva.

As instituições devem incluir, em seus respectivos regimentos internos, orientações para os alunos e responsáveis, além de definir a forma de armazenamento dos aparelhos durante o horário escolar.

Assim, os novos termos não proíbem totalmente o uso de celulares, mas aplica a restrição durante aulas, recreios e intervalos. A utilização do aparelho é autorizada para fins pedagógicos, caso tenha autorização do professor.

Restrição é apoiada por 86% dos brasileiros

Segundo uma pesquisa feita pela Nexus, 86% dos brasileiros apoiam alguma medida para controlar o uso de celulares em escolas. O levantamento demonstra que 54% dos entrevistados são a favor da proibição total, enquanto 32% defendem a limitação parcial, com uso somente em atividades didáticas nas quais o aparelho sirva como ferramenta pedagógica.

Na pesquisa, foi observada uma tendência de apoio à proibição dos celulares entre pessoas de renda mais alta. Dos entrevistados, 5% com renda acima de cinco salários mínimos discordaram da possibilidade de restringir o uso dos aparelhos nas instituições de ensino. Entre os 54% dos brasileiros que defendem a limitação total, 67% são pessoas com renda alta.

