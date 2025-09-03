Anna Melo revisita trajetória e enaltece a personagem Gabriela de Paulo, O Apóstolo: ‘Ela é um ponto de virada’ Ao R7, atriz natural de Araxá, interior de Minas Gerais, fala sobre o papel de protagonista e se emociona ao relembrar da sua origem Entrevista|Anna Melo, do R7 03/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/09/2025 - 02h00 ) twitter

Anna Melo se mudou para o Rio de Janeiro para viver Gabriela em Paulo, O Apóstolo Divulgação/Balbino

Anna Melo embarcou para o Rio de Janeiro em outubro de 2024 para viver a sua primeira protagonista na RECORD. A mudança há quase um ano de São Paulo, onde morava desde a infância, para a cidade maravilhosa marcou muitas primeiras vezes da atriz mineira.

Gabriela é a sua grande estreia na televisão, pois anteriormente seus projetos foram focados na publicidade e no streaming. Em um bate-papo leve e descontraído com o R7, a artista de 30 anos, natural de Araxá, cidade do Triângulo Mineiro, abriu a sua história com a arte, se emocionou ao falar do apoio da família e revelou estar vivendo um sonho com a personagem de Paulo, O Apóstolo.

Entre as gravações no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions, Anna mostrou que tem muito mais em comum com Gabriela do que o público pode imaginar.

Gabriela é a primeira personagem de Anna Melo na RECORD Divulgação/Seriella Productions

Confira a entrevista na íntegra:

R7 — Esse é o seu primeiro trabalho na RECORD. Qual a sensação de começar com uma protagonista em um projeto tão grandioso como Paulo, O Apóstolo?

‌



Anna Melo — Um sentimento de realização muito grande, acompanhado de uma boa dose de responsabilidade, mas é leve ao mesmo tempo. Quando a gente trabalha com pessoas que amam o que fazem e se dedicam todo dia é um prazer.

R7 — Quando você fez o teste, imaginava que Paulo teria essa proporção, com dezenas de cenários, figurinos, viagens... já tinha a dimensão do projeto?

‌



Anna Melo — Não fazia ideia de quão grandioso era o projeto e foi uma surpresa muito positiva. A Gabi está me proporcionando viver coisas inéditas: primeira vez que estou dando entrevista ao vivo, indo em um podcast, gravando para o YouTube, filmando em cidade cenográfica, participando de uma pré-estreia minha. Também foi a minha estreia na TV aberta e eu pude assistir com a minha mãe e grandes amigos em São Paulo. Fiquei muito feliz.

Atriz emocionou os fãs ao compartilhar vídeo com a reação da família ao passar no teste para viver Gabriela Arquivo Pessoal

R7 — Como foi assistir à estreia na RECORD com a sua família e os amigos?

‌



Anna Melo — Soube que eu conseguiria ir para São Paulo com uma folga maior e juntei de última hora os meus grandes amigos lá em casa, numa noite de petiscos e foi incrível. Eles acompanharam a minha trajetória, então ver a alegria deles por sentir a minha felicidade nesse momento foi maravilhoso.

R7 — Como está sendo a reação do público nas ruas, nas redes sociais?

Anna Melo — Tenho recebido muitas mensagens lindas. É bonito ver como esse projeto está tocando as pessoas. Os fãs têm se identificado com a Gabi e me desejado coisas boas. Esses dias, uma prima me falou que gosta de assistir antes de dormir, porque dá paz a ela. É uma história de muita perseverança, de luta, de fé, amor. Fico curiosa para saber como a pessoas se sentiram assistindo.

Atriz elogiou equipe da série ao longo de todo o processo de gravações Arquivo Pessoal

R7 — Falando na sua família, você publicou um vídeo com a reação deles ao saberem que foi aprovada no teste para viver Gabriela. Qual o significado daquele momento para eles?

Anna Melo — A minha família acompanhou tudo muito de perto, é como se eles estivessem conquistando isso junto comigo. A minha avó é um grande exemplo de fé na minha vida. Ela me assistir como Gabriela é especial, porque sempre me pedia para fazer um papel de uma pessoa do bem e eu estou podendo entregar isso em vida para ela. E minha mãe é a minha maior parceira, esteve comigo em todos os momentos me apoiando e não me deixando desacreditar. É uma felicidade tremenda e motivo de orgulho também, por me verem alçando novos voos e conquistando um sonho.

R7 — Esse teste foi seu primeiro contato com a RECORD e também com o Murilo Cezar, seu parceiro de cena. Como foi a sua recepção?

Anna Melo — Tinha acabado de pedir demissão de um trabalho em julho e fiz o teste em agosto de 2024. A aprovação veio em setembro e aconteceram muitas coincidências, tudo fluiu de uma maneira que eu não sei explicar. Fui muito bem recebida, me senti bem desde o primeiro momento. Fiquei muito feliz de reencontrar a Nara Marques [preparadora de elenco], que foi minha professora há dez anos, ela me preparou para o teste e depois para viver a Gabriela. Estava feliz, o Murilo foi muito querido, me senti à vontade com ele em cena. Saí satisfeita do teste e com o sentimento de que eu tinha dado o meu melhor.

R7 — Como você enxerga essa relação de Paulo e Gabriela?

Anna Melo — Esse amor amadurece com o tempo e se torna muito mais profundo. Então, é uma relação como se fosse um processo de cura. Quando você tem uma ferida, a casquinha vai cair, vai inflamar, em algum momento cicatriza e toma uma nova forma, mas sempre vai estar ali. Ela se alia à missão ao Paulo, depois consegue seguir o próprio caminho, diluindo a idealização que tinha criado dos dois juntos. Isso é um grande marco para seguir a vontade de Deus para a vida dela.

R7 — Além de atriz, você é formada em publicidade e propaganda. Quando e por que decidiu seguir pelo caminho artístico?

Anna Melo — Comecei a fazer teatro na escola aos 11 anos. Já tinha contato com a arte desde pequena, porque minha mãe organizava festivais de dança e teatro em Araxá (MG), estava sempre nos bastidores. Com 14 anos, durante apresentação de uma peça, tive uma sensação de pertencimento muito grande no palco e decidi que era isso que eu queria fazer. Quando criança eu pensava em ser bailarina, professora ou atriz [risos]. Com 17, fui sozinha para a cidade de São Paulo e comecei o curso profissionalizante como atriz junto com a faculdade de publicidade e propaganda.

Murilo Cezar interpreta o par romântico de Gabriela na série Divulgação/Seriella Productions

R7 — Então a sua relação com a dança começou por influência da sua mãe. Você manteve esse interesse ao longo dos anos?

Anna Melo — Fiz balé desde pequena. Em Paulínia (SP), numa escola de período integral, voltei para as aulas de balé e expressão corporal. Com oito anos aprendi a dançar forró e lembro que ensinava os meus amigos também. Sempre tive essa conexão, já fiz jazz, dança de salão. Entendi com o tempo que é importante estar com o corpo em movimento. Atualmente, estou amando correr, é o meu escape, onde eu libero energia, volto para o meu eixo.

R7 — Agora, você está morando no Rio de Janeiro. Como foi essa adaptação à rotina carioca?

Anna Melo — Adorei vir para o Rio. Mudei muito de casa e de cidade na minha vida, sempre vi a mudança de forma positiva, como uma possibilidade de transformação, de conhecer novos lugares e pessoas. A natureza é maravilhosa, muito exuberante, é uma cidade diferente, dá vontade de ser saudável, de ser feliz e sou muito abençoada pelas amizades que fiz aqui.

Anna Melo despertou o interesse pelo mundo artístico a partir da dança Arquivo Pessoal

R7 — Parte da sua família está em Minas, outra está em São Paulo. Como você administra essa distância e a saudade deles?

Anna Melo — Tive que aprender a lidar com a saudade desde muito cedo. A beleza disso é entender a importância dos momentos que tenho com as pessoas que amo. Aprendi a valorizar cada instante. E eu sou muito conectada à minha origem, faz parte da minha forma de ver o mundo, a minha essência. Sou muito feliz de ter essa família unida. No Natal, a gente consegue reunir a maior parte, então é um evento bem de família mineira [risos].

R7 — Como é essa sensação de pertencimento que você tem em Minas, em Araxá?

Anna Melo — É a minha identidade. O acolhimento do povo mineiro, os trejeitos, as expressões ‘trem’, ‘uai’, ‘sô’, que faço questão de levar comigo. Nas minhas relações eu sou muito verdadeira, simples e é de lá que eu trago essa espontaneidade. É muito bom quando a gente tem orgulho de onde veio. Preciso ir pelo menos uma vez ao ano para lá, me reconectar, estar em contato com a natureza, ir para a fazenda da minha avó e sentir esse pertencimento.

R7 — O que você traz dessa origem para a sua atuação como Gabriela?

Anna Melo — Essa liberdade do sentir, a espontaneidade, sensibilidade. E confiar na nossa originalidade, na nossa autenticidade. Confiar que só você faz desse jeito. Essa é a beleza do nosso trabalho.

Artista enalteceu amizades que fez nos bastidores da superprodução da RECORD Arquivo Pessoal

R7 — O que tem de semelhança da Anna na interpretação da Gabi?

Anna Melo — Tem bastante coisa. Ela ser muito verdadeira, defender quem ama e o que acredita, se colocar perante aos desafios em vez de se vitimizar. Mesmo que escorregue e passe por alguma provação, ela consegue se reerguer. Gabi tem pessoas ao redor que auxiliam nisso, eu também tenho uma rede de apoio maravilhosa na minha vida, formada por família e amigos. Os valores e princípios sólidos, essa sensibilidade, é um combo. Eu pude me emprestar para ela, é um processo especial viver isso na atuação.

R7 — Dá para ver que seus olhos estão brilhando, você está transbordando...

Anna Melo — É isso que a Gabriela faz comigo, me faz transbordar em inúmeros aspectos, é como se eu estivesse melhorando como Anna, como filha, amiga, profissional.

R7 — O que a Gabriela te ensinou?

Anna Melo — Me ensinou a importância de construir o amor de dentro para fora. Fortaleceu a minha fé em vários sentidos. Sinto que eu saio desse trabalho mais forte, resiliente, confiante, sábia, porque a Gabriela é tudo isso. Aprendi muito com ela, com a sua ternura e humanidade. Foi uma experiência muito linda, que me acrescentou não só pessoalmente, como profissionalmente. Ela é um ponto de virada.

Anna Melo e Michelle Batista são Gabriela e Rode na série e viraram amigas nos bastidores Arquivo Pessoal

R7 — As gravações da série chegaram ao fim, qual o balanço que você faz dessa experiência?

Anna Melo — O balanço é de positivo para mais. Me surpreendi, me aprofundei, mergulhei, me entreguei, dei tudo que eu pude para a Gabi. Conheci pessoas incríveis e demos o nosso melhor. Entregamos Paulo, O Apóstolo para o mundo, com todo o nosso amor, carinho e dedicação. Foi uma experiência que eu vou levar para a vida.

R7 — Quais são os planos daqui para frente e sonhos que pretende realizar?

Anna Melo — Gostaria muito de ter a oportunidade de viver outros personagens que me desafiassem e me ampliassem como ser humano e artista, quero ter essa versatilidade na minha carreira. E também viajar, nunca pisei fora do Brasil. Tenho muita vontade de conhecer outros países.

Acompanhe Paulo, O Apóstolo de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para rever os episódios da superprodução.