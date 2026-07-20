Danni Suzuki destaca aprendizados do Elevator Pitch Brasil: ‘Talento não tem endereço. Oportunidade é que precisa chegar a todos’ Apresentadora do reality que vai reunir 70 empreendedores da periferia fala sobre a expectativa para a estreia nesta terça (21), às 22h30, na RECORD NEWS

Danni Suzuki fala sobre o desafio de comandar o Elevator Pitch Brasil Nanda Araujo

Danni Suzuki chega com bagagem de peso para comandar o Elevator Pitch Brasil, o novo reality da RECORD NEWS, que vai reunir, a partir desta terça (21), 70 empreendedores de periferias do Brasil, em uma disputa pelo prêmio de até R$ 1 milhão para investir em suas empresas.

Atriz, apresentadora, diretora, roteirista, palestrante internacional, ativista, autora, graduada em Desenho Industrial e pós-graduada em Neurociência e Comportamento, Danni é incansável e está sempre aberta a conhecer e contar boas histórias.

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“Minha maior característica sempre foi a curiosidade pelas pessoas. Passar muitos anos viajando, entrevistando artistas, cientistas, líderes, atletas e convivendo com culturas completamente diferentes me fez compreender justamente que inovação quase nunca nasce da abundância”, reforça, sobre como as suas experiências vão ajudar na condução do seu novo desafio.

Danni revela que uma de suas característica é a curiosidade pelas pessoas Nanda Araujo

Em entrevista ao R7, a apresentadora falou sobre a expectativa para a estreia do reality, contou sobre o livro que escreveu em 2026, e claro, as lições que têm aprendido durante as gravações. “O programa revela pessoas que transformaram desafios do cotidiano em soluções reais para milhares de pessoas. É uma forma muito bonita de mostrar que empreendedorismo também é ferramenta de desenvolvimento humano e transformação social.”

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Confira a entrevista completa a seguir!

R7 Entrevista: Qual é a expectativa para a estreia como apresentadora do Elevator Pitch Brasil na RECORD NEWS nesta terça (21)?

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Danni Suzuki — A expectativa é enorme. Estou muito feliz por fazer parte de um projeto que vai além do entretenimento. O Elevator Pitch Brasil fala de empreendedorismo, mas principalmente de oportunidade, inovação e transformação social.

Vivemos um momento em que grandes ideias podem nascer em qualquer lugar. O programa abre espaço para que talentos que muitas vezes ficam fora do radar tenham visibilidade nacional. É um privilégio poder conduzir essas histórias e aproximá-las do público.

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“O Elevator Pitch Brasil fala de empreendedorismo, mas principalmente de oportunidade, inovação e transformação social" (Danni Suzuki)

R7 Entrevista: Você já conhecia o formato?

Danni Suzuki — O conceito do Elevator Pitch é bastante conhecido no universo da inovação. A ideia de apresentar um negócio em poucos minutos exige clareza, estratégia e uma comunicação muito eficiente. Já vimos programas nesse formato, mas o que me chamou atenção nesta versão é que ela vai além do formato tradicional. Ela amplia o acesso. Em vez de olhar apenas para startups já consolidadas, vemos empreendedores de comunidades e periferias, mostrando que inovação não depende de CEP, depende de visão, capacidade de execução e oportunidade.

“Em vez de olhar apenas para startups já consolidadas, vemos empreendedores de comunidades e periferias, mostrando que inovação não depende de CEP, depende de visão, capacidade de execução e oportunidade” (Danni Suzuki)

R7 Entrevista: O que mais te encanta nessa proposta?

Danni Suzuki — Sem dúvida, o impacto social. O Brasil possui uma economia extremamente potente nas periferias, um mercado que movimenta mais de R$ 200 bilhões por ano, mas que historicamente tem pouco acesso a capital, mentoria e visibilidade nacional. O programa mostra justamente essa potência. Ele revela pessoas que transformaram desafios do cotidiano em soluções reais para milhares de pessoas. É uma forma muito bonita de mostrar que empreendedorismo também é ferramenta de desenvolvimento humano e transformação social.

“O Brasil possui uma economia extremamente potente nas periferias, um mercado que movimenta mais de R$ 200 bilhões por ano, mas que historicamente tem pouco acesso a capital, mentoria e visibilidade nacional” (Danni Suzuki)

Danni é atriz, apresentadora, diretora, roteirista, autora, palestrante internacional e ativista Nanda Araujo

R7 Entrevista: Você tem uma carreira consolidada como atriz e também já esteve no comando de realities de música, moda e chegou a viajar pelo mundo para fazer a cobertura jornalística e entrevistar cerca de 150 tribos urbanas, convivendo com diferentes culturas. O que o público pode esperar da Danni no comando de um programa de negócios, que vai reunir mais de 70 empreendedores?

Danni Suzuki — Minha maior característica sempre foi a curiosidade pelas pessoas. Passar muitos anos viajando, entrevistando artistas, cientistas, líderes, atletas e convivendo com culturas completamente diferentes me fez compreender justamente que inovação quase nunca nasce da abundância. Ela costuma nascer quando alguém conhece profundamente um problema e decide criar uma solução. Foi exatamente isso que encontrei no Elevator Pitch Brasil. O público pode esperar muitas histórias interessantes por trás dos negócios. Porque empresas são feitas por pessoas. E compreender as pessoas sempre foi a parte da minha profissão que mais me encanta.

“O público pode esperar muitas histórias interessantes por trás dos negócios. Porque empresas são feitas por pessoas. E compreender as pessoas sempre foi a parte da minha profissão que mais me encanta” (Danni Suzuki)

R7 Entrevista: O que você tem aprendido com esses participantes vindos de periferias do Brasil, que vão disputar o prêmio de até R$ 1 milhão para investir em suas empresas?

Danni Suzuki — Talvez o maior aprendizado seja perceber que criatividade não depende de recursos, mas de repertório e necessidade. Conheci empreendedores extremamente resilientes, que desenvolveram soluções brilhantes justamente porque conhecem profundamente os desafios da realidade onde vivem. Existe uma frase que resume muito o que vivi durante as gravações: talento está distribuído por todo o Brasil. O que ainda não está distribuído da mesma forma são as oportunidades. Quando essas oportunidades aparecem, ideias extraordinárias florescem.

“Conheci empreendedores extremamente resilientes, que desenvolveram soluções brilhantes justamente porque conhecem profundamente os desafios da realidade onde vivem” (Danni Suzuki)

R7 Entrevista: Além de artista, autora, apresentadora, você também é diretora, roteirista, palestrante, ativista, formada em Desenho Industrial e com pós-graduação em Neurociência e Comportamento. Imagino que toda essa bagagem te proporciona um olhar diferente para os empreendedores…

Danni Suzuki — Sem dúvida. O design me ensinou que toda inovação começa entendendo profundamente um problema. A neurociência me mostrou que as grandes transformações dependem da forma como pensamos, aprendemos, lidamos com a pressão e tomamos decisões. Quando observo um empreendedor, não vejo apenas um produto ou um modelo de negócio. Observo como ele comunica sua ideia, como reage aos desafios, como constrói confiança e como transforma visão em execução. No final, empresas são feitas por pessoas. E é o comportamento humano que vai definir mesmo o DNA de um produto.

Danni também terá a missão de interagir com os Titãs, que são uma espécie de jurados Nanda Araujo

R7 Entrevista: Como foi sua interação com os Titãs, representados por Natalia Beauty, Nina Silva, Dayane Titon, Ricardo Bellino e João Brasio?

Danni Suzuki — Foi muito enriquecedora. Cada um deles traz uma trajetória muito consistente e uma visão diferente sobre o mercado. Uns observam mais a inovação, outros o potencial de escala, outros a gestão, a marca ou a capacidade de execução. Meu papel é conectar esses diferentes olhares ao público, conduzindo as conversas de forma leve e ajudando quem está em casa a compreender por que determinadas decisões são tomadas. Acho que quem assistir vai aprender bastante sobre empreendedorismo sem nem perceber.

“Meu papel é conectar esses diferentes olhares ao público, conduzindo as conversas de forma leve e ajudando quem está em casa a compreender por que determinadas decisões são tomadas” (Danni Suzuki)

R7 Entrevista: Acredito que a temporada reuniu ideias incríveis e deve ser difícil escolher apenas uma. Mas, se recebesse essa missão, quais características seriam fundamentais?

Danni Suzuki — Eu procuraria três características. Primeiro, resolver um problema real. Grandes empresas normalmente nascem resolvendo dores reais das pessoas. Segundo, capacidade de execução. Ideias são importantes, mas quem realmente vai executar e fazer com que as ideias se concretizem? E terceiro, adaptabilidade. Vivemos uma época em que tecnologia, mercado e comportamento mudam muito rapidamente. Quem consegue aprender, ajustar a rota e evoluir continuamente tem muito mais chances de construir um negócio duradouro. Hoje, talvez a maior vantagem competitiva não seja ter todas as respostas, mas aprender mais rápido do que as mudanças que acontecem.

Danni lançou em 2026 o livro 'Humanos do Futuro' Nanda Araujo

R7 Entrevista: Este ano você lançou o livro Humanos do Futuro. Conte um pouco mais sobre a obra para o público do R7.

Danni Suzuki — O livro nasceu de uma pergunta que me acompanha há bastante tempo: estamos evoluindo tecnologicamente numa velocidade impressionante, mas será que estamos evoluindo emocionalmente na mesma proporção? Em Humanos do Futuro, proponho uma reflexão sobre as competências que continuarão sendo essencialmente humanas, mesmo em um mundo cada vez mais dominado pela inteligência artificial: pensamento crítico, criatividade, ética, empatia, colaboração e capacidade de adaptação. A tecnologia amplia as nossas capacidades. Mas são os nossos valores e as nossas escolhas que determinam a direção desse avanço. Acredito que essa discussão interessa não apenas às empresas, mas a qualquer pessoa que queira construir um futuro mais consciente.

“Em Humanos do Futuro, proponho uma reflexão sobre as competências que continuarão sendo essencialmente humanas, mesmo em um mundo cada vez mais dominado pela inteligência artificial" (Danni Suzuki)

R7 Entrevista: Para fechar, por que o público não pode perder o Elevator Pitch Brasil?

Danni Suzuki — Porque ele mostra um Brasil que muitas vezes não ocupa o espaço que merece. É um programa sobre negócios, mas também sobre coragem, criatividade, resiliência, inovação e mobilidade social. O público vai conhecer empreendedores que transformaram dificuldades em oportunidade e vai aprender sobre estratégia, comunicação, investimento e liderança. Mas, principalmente, vai perceber que grandes ideias podem nascer em qualquer lugar. O Elevator Pitch Brasil nos lembra de algo muito importante: o talento não tem endereço. Oportunidade é que precisa chegar a todos. E quando ela chega, transforma vidas, empresas e, muitas vezes, comunidades inteiras.

Fique ligado! O Elevator Pitch Brasil vai ao ar toda terça-feira, às 22h30, e aos domingos, às 21h30, na tela da RECORD NEWS.