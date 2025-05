Adolescente desaparece após deixar celular cair em rio nos EUA e causa comoção Testemunhas disseram que a menina pulou um corrimão e escorregou nas pedras antes de cair no rio Internacional|Do R7 31/05/2025 - 12h01 (Atualizado em 31/05/2025 - 12h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Barcos da polícia e do corpo de bombeiros continuam patrulhando a região próxima à Ponte da Ilha Roosevelt Reprodução/X - @1010WINS

Equipes da polícia e dos bombeiros de Nova York, nos Estados Unidos, seguem em busca de uma adolescente de 15 anos que desapareceu nas águas do East River na tarde de sexta-feira (30), na Ilha Roosevelt. Segundo testemunhas, a jovem teria tentado recuperar o celular que caiu no rio e acabou sendo levada pela correnteza.

A polícia foi acionada logo após o incidente, por volta do meio-dia. Ao chegar no local, os agentes encontraram uma amiga da adolescente “visivelmente abalada”, próxima à margem do rio, segundo relatos de moradores e autoridades.

“Estou em choque. Isso nunca acontece aqui. Todo mundo sabe dos perigos dessa correnteza. É triste”, disse Maria Gomez, moradora da região, ao New York Post.

Os pertences da jovem, dois livros, uma bolsa, roupas, um par de tênis e um maiô, foram encontrados e colocados sobre o capô de uma viatura policial. Segundo a polícia, ela estava usando o maiô no momento em que entrou na água.

‌



Testemunhas disseram que a menina pulou um corrimão e escorregou nas pedras antes de cair no rio. “Minha amiga me contou que viu a garota cair. Ela pulou a cerca, escorregou e caiu”, relatou um homem que se identificou apenas como Joel.

Barcos da polícia e do corpo de bombeiros continuam patrulhando a região próxima à Ponte da Ilha Roosevelt, na altura do número 688 da Main Street. As autoridades ainda não confirmaram oficialmente por que a adolescente entrou na água.

‌



Moradores acreditam que ela tenha tentado pegar o celular que havia caído no rio, mas acabou sendo arrastada pela correnteza. As buscas continuam neste sábado (31).

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp