Bilionários veem prejuízo no cenário de guerra comercial provocado por tarifas de Trump

“Grandes empresários ajudaram na vitória do Trump , mas agora percebem que esta cruzada protecionista, que está colocando o mundo num cenário de guerra comercial , é algo que pode trazer prejuízos para os negócios dos Estados Unidos”, afirma Paulo Velasco, professor de política internacional, em entrevista ao Conexão Record News desta terça (8).



Segundo o jornal The Washington Post, o próprio Elon Musk , que faz parte da base de apoio de Donald Trump e lidera o Departamento de Eficiência Governamental dos EUA, teria feito apelos diretos ao presidente para que ele retrocedesse no aumento de tarifas anunciado ao longo das últimas semanas.