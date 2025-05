Apresentadora entra em trabalho de parto ao vivo, mas consegue terminar telejornal Jornalista americana surpreende colegas e público ao apresentar noticiário mesmo após rompimento da bolsa Internacional|Do R7 22/05/2025 - 14h18 (Atualizado em 22/05/2025 - 14h18 ) twitter

Após o jornal Olivia Jaquith foi levada ao hospital onde deu à luz um menino Reprodução de video/Youtube/CBS6

A jornalista Olivia Jaquith, âncora da emissora CBS6 em Albany, nos Estados Unidos, quase deu à luz ao vivo na TV, na quarta-feira (21). A apresentadora entrou em trabalho de parto poucos minutos antes de iniciar a apresentação do telejornal matinal, mas optou por seguir no estúdio e concluir a transmissão normalmente.

Logo na abertura do programa, sua colega Julia Dunn anunciou com bom humor: “Temos uma notícia de última hora. A bolsa da Olivia estourou e ela está apresentando o noticiário em pleno trabalho de parto.” Sorridente e serena, Olivia fez questão de corrigir, explicando que ainda estava na fase inicial do processo.

Apesar do ocorrido, a jornalista permaneceu no ar durante toda a edição. O clima de leveza foi mantido, e o meteorologista Craig Adams chegou a brincar dizendo que, se necessário, carregaria Olivia nos ombros até o hospital. As piadas, no entanto, vieram acompanhadas de garantias de que a decisão de continuar foi exclusivamente dela.

‌



“Prefiro estar aqui do que no hospital agora”, afirmou Olivia, ao justificar sua escolha. A equipe técnica também entrou no clima e exibiu no rodapé da tela mensagens divertidas como “Dias após a data prevista: 2” e, ao final do programa, “Lá vem o bebê P. Boa sorte, Olivia.”

Após o encerramento da transmissão, o diretor de jornalismo da emissora, Stone Grissom, divulgou uma nota exaltando a atitude da jornalista. Segundo ele, Olivia encarou todas as etapas da gravidez com “graça e coragem”, e sua dedicação ao trabalho e à comunidade local é admirável.

‌



“Estamos muito felizes por ela. Sua paixão pelo jornalismo e pelo público é evidente em tudo que faz”, completou Grissom, destacando a emoção da equipe ao esperar pelo nascimento do novo “membro” do time — o mais jovem até agora.

‌



Este é o primeiro filho de Jaquith. O bebê, um menino, é fruto de seu relacionamento com o marido Tyn.

