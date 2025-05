Recorde inusitado! Cidade francesa reúne mais de 3.000 pessoas fantasiadas de Smurfs

Às vésperas do lançamento de um novo filme da franquia Smurfs em Landerneau, na França, reuniu 3.076 pessoas vestidas como os personagens — com direito a muita tinta azul pelo corpo e roupas personalizadas. O número bateu o recorde anterior de uma cidade alemã, que, em 2019, movimentou um público de 2.762 fãs fantasiados . Em comemoração à conquista, a região francesa foi presenteada com 1.200 ingressos para assistir ao longa, que chega aos cinemas em julho.