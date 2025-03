Arquivos sobre assassinato de Kennedy revelam que os EUA espionaram Brizola Documentos divulgados agora mostram que Cuba e China ofereceram ‘ajuda’ ao então governador do Rio Grande do Sul Internacional|Do R7 19/03/2025 - 14h01 (Atualizado em 19/03/2025 - 14h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Telegrama da CIA relata que Brizola recusou ajuda da China e Cuba Reprodução/NationalArchives

O governo norte-americano publicou, na última terça-feira (18), cerca de 80 mil páginas de documentos secretos. Os arquivos estão relacionados ao assassinato do ex-presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, morto em 1963. O Brasil é citado em alguns dos arquivos liberados agora. Um deles cita a tentativa da China e Cuba “ajudarem” Leonel Brizola na “Campanha da Legalidade”, em 1961.

Segundo um telegrama da CIA, o então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, liderava o movimento para garantir a posse de João Goulart como presidente do Brasil. Após a renúncia de Jânio Quadros, Fidel Castro e Mao Tse-Tung ofereceram apoio e voluntários ao governador, que recusou. Brizola temia iniciar uma crise nas relações entre Brasil e Estados Unidos.

“Durante a semana de 27 de agosto, o presidente Mao Tsé-Tung, da China comunista, e o primeiro-ministro Fidel Castro, de Cuba, ofereceram apoio material, incluindo ‘voluntários’, a Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, que liderava a luta no Brasil para garantir a sucessão à presidência do vice-presidente João Goulart após a renúncia do presidente Jânio Quadros”, registra o documento.

“Brizola não aceitou a oferta, embora tenha apreciado o apoio moral, porque não quis ‘criar um assunto internacional’ na crise política do Brasil”, segue o registro.

‌



Assassinato de John F. Kennedy

John F. Kennedy foi assassinado no dia 22 de novembro de 1963, durante um desfile em um carro aberto na cidade de Dallas, no Texas. A investigação do governo americano aponta que o ex-fuzileiro naval Lee Harvey Oswald, autor do disparo, teria agido sozinho.

O suspeito foi morto dois dias depois do assassinato que chocou o mundo e jamais chegou a ir a julgamento. Por conta da falta de respostas, o caso tem gerado diversas teorias da conspiração.

‌



Por que os documentos foram divulgados?

O presidente dos EUA, Donald Trump assinou em janeiro uma ordem executiva de tornar “sem censura” os documentos restantes sobre as mortes de Kennedy, seu irmão, o ex-procurador-geral Robert F. Kennedy e também do líder dos direitos civis Martin Luther King Jr.

O Arquivo Nacional Americano comunicou em seu site que seguiu a ordem do presidente Donald Trump e classificou os registros sobre o assassinato como ‘Coleção de Registros de Assassinato do Presidente John F. Kennedy’.

Os documentos foram divulgados devido a uma lei do Congresso, aprovada em 26 de outubro de 1992, que determinava a liberação completa dos registros não editados sobre o assassinato, mantidos nos Arquivos Nacionais, após 25 anos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5